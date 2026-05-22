Robbie Keane távozik a Fraditól – sajtóhír

A hírt a Ferencváros ügyeiben általában jól értesültnek számító Ferenczvárosi C-közép nevű Facebook-oldal szellőztette meg. Az ügyben megkerestük az FTC-t, amint válaszolnak a kérdésünkre, frissítjük a cikket.

A 45 éves Keane 2025 januárjában érkezett az FTC-hez, amellyel tavaly bajnokságot, idén Magyar Kupát nyert, és a csapata nyolcaddöntőt játszhatott az Európa Ligában. Irányításával a csapat 82 mérkőzést játszott, ezeken a mérlege: 52 győzelem, 14 döntetlen, 16 vereség.

Nem volt kibékülve a magyarszabállyal

A Fradi idén az utolsó fordulóig harcban volt a bajnoki címért, ám végül a Győr lett a befutó, amely ezzel megszakította a rekordbajnok 2019 óta tartó egyeduralmát.

Keane az idény során többször is reklamált a magyarszabály miatt, kiemelve, hogy nem könnyíti meg a dolgát, hogy más csapatban kell gondolkodnia a nemzetközi porondon és másban az NB I-ben, ahol öt magyar játékost szerepeltetnie kellett, hogy ne essen el a klub a milliárdos nagyságrendű állami támogatástól.

Az ír edző az utolsó forduló után azt is elmondta, hogy Varga Barnabás (AEK Athén) és Tóth Alex (Bournemouth) eligazolása is szerepet játszott abban, hogy nem jött össze a címvédés.

Pár napja még azt mondta, jól érzi magát a Fradinál

Keane-t a szezon során két korábbi klubjával, a Tottenhammel és a Celtickel is összeboronálták, és a pletykákról pár napja azt mondta: „A spekulációkkal én is tisztában vagyok, de ezeket mindig ignoráltam.

Nagyon jól érzem magam itt, mert ez egy kiváló klub, kiváló elnökkel és kiváló emberekkel a háttérben, akiket a nagyközönség nem is ismer. Pár hét szünet után még eltökéltebben térek vissza.

Az edzőnek volt egy érdekes mondata is, amikor azt ecsetelte, hogy a kormányváltás miatt aggódnak a klub szurkolói, és hozzátette: „tiszta helyzet kell a kormányzattól”. Ez a téma Ziccer legutóbbi adásában is szóba került.

