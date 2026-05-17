A Chelsea hivatalosan is kinevezte új edzőjét, Xabi Alonsót

Real Madrid's Spanish coach Xabi Alonso gestures on the touchline during the Spanish league football match between Real Oviedo and Real Madrid CF at Carlos Tartiere Stadium in Oviedo on August 24, 2025. Chelsea appointed Xabi Alonso as the club's manager on Sunday, May 17, on a four-year deal with the Spaniard the latest coach tasked with turning around the club's fortunes.
Xabi Alonso a nyártól Londonban folytatja
24.hu
2026. 05. 17. 11:25
A klubvilágbajnok Chelsea vasárnap a korábbi sajtóhíreknek megfelelően Xabi Alonsót nevezte ki a labdarúgócsapat menedzserének.

A klub bejelentése szerint július elsejétől áll munkába a spanyol szakember, aki négy évre kötelezte el magát a londoni együtteshez, amely két fordulóval a Premier League vége előtt kilencedik helyen áll, azaz lemaradhat az európai kupaszereplésről.

A Chelsea a világ egyik legnagyobb klubja, ezért hatalmas büszkeséggel tölt el, hogy a vezetőedzője lehetek

– mondta Alonso.

„A tulajdonosi csoporttal és a sportvezetéssel folytatott beszélgetésekből világossá vált, hogy ugyanolyan ambíciókkal rendelkezünk. Olyan csapatot akarunk építeni, amely a legmagasabb szinten is versenyképes, és trófeákért harcol.”

A 44 éves tréner szerint nagyszerű tehetségek vannak a keretben, amelyben hatalmas potenciál rejlik. Innentől a kemény munkára, a megfelelő kultúra kiépítésére koncentrál.

Egy szezon, három edző

Alonso érkezését egy nappal azután erősítették meg, hogy a Chelsea elvesztette az FA-kupa döntőjét a Manchester City ellen.

A londoniak abban reménykednek, hogy stabilitást hoz a klubnak, miután ebben a szezonban két állandó menedzserük volt – Enzo Maresca és Liam Rosenior –, míg Calum McFarlane a januári beugrását követően április 22-e óta második alkalommal dolgozhat ideiglenes menedzserként.

A játékosként világ- és Európa-bajnok Xabi Alonso számára nem ismeretlen a Premier League légköre, mivel 2009 és 2014 között több mint 200 meccsen lépett pályára a Liverpool színeiben. Vezetőedzőként a Bayer Leverkusen trénereként robbant be, a német csapattal 2024-ben veretlenül nyerte meg a klub történetének első bajnoki címét.

Tavaly nyáron a Real Madridhoz távozott, ám a spanyol sztárcsapatnál januárban menesztették.

