A Chelsea hivatalosan is kinevezte új edzőjét, Xabi Alonsót

A klub bejelentése szerint július elsejétől áll munkába a spanyol szakember, aki négy évre kötelezte el magát a londoni együtteshez, amely két fordulóval a Premier League vége előtt kilencedik helyen áll, azaz lemaradhat az európai kupaszereplésről.

A Chelsea a világ egyik legnagyobb klubja, ezért hatalmas büszkeséggel tölt el, hogy a vezetőedzője lehetek

– mondta Alonso.

Chelsea Football Club is delighted to announce the appointment of Xabi Alonso as Manager of the Men’s Team. The Spaniard will begin his role on July 1, 2026, having agreed a four-year contract at Stamford Bridge. Welcome to Chelsea, Xabi! — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 17, 2026

„A tulajdonosi csoporttal és a sportvezetéssel folytatott beszélgetésekből világossá vált, hogy ugyanolyan ambíciókkal rendelkezünk. Olyan csapatot akarunk építeni, amely a legmagasabb szinten is versenyképes, és trófeákért harcol.”

A 44 éves tréner szerint nagyszerű tehetségek vannak a keretben, amelyben hatalmas potenciál rejlik. Innentől a kemény munkára, a megfelelő kultúra kiépítésére koncentrál.

Egy szezon, három edző

Alonso érkezését egy nappal azután erősítették meg, hogy a Chelsea elvesztette az FA-kupa döntőjét a Manchester City ellen.

A londoniak abban reménykednek, hogy stabilitást hoz a klubnak, miután ebben a szezonban két állandó menedzserük volt – Enzo Maresca és Liam Rosenior –, míg Calum McFarlane a januári beugrását követően április 22-e óta második alkalommal dolgozhat ideiglenes menedzserként.

A játékosként világ- és Európa-bajnok Xabi Alonso számára nem ismeretlen a Premier League légköre, mivel 2009 és 2014 között több mint 200 meccsen lépett pályára a Liverpool színeiben. Vezetőedzőként a Bayer Leverkusen trénereként robbant be, a német csapattal 2024-ben veretlenül nyerte meg a klub történetének első bajnoki címét.

Tavaly nyáron a Real Madridhoz távozott, ám a spanyol sztárcsapatnál januárban menesztették.