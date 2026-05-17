Ilyen bizarr öngólt nem látott még a futballvilág

A bennmaradásért vívott play off negyeddöntőn a hazaiak már 4-1-re vezettek, amikor a 75. percben nem akármilyen találat esett.

A vendégek első gólját szerző Nikita Cedirean távolról lövésre szánta el magát, amely messze elkerülte volna a kaput, ám éppen az ötös és a 16-os vonalának találkozásánál sérülten fekvő Valentin Rebeját találta telibe.

Very interesting goal in Moldova. In Moldova’s 2. League, Real Sireti defeated Oğuz 5-2, and here’s the second goal scored by the visiting team! What was the goalkeeper trying to do?#Moldova pic.twitter.com/cKUoYswtGy — Turkish Football Soccer (@soccer_turkish) May 17, 2026

A hazaiak kapusa, Adrian Munteanu odasietett csapattársához, ám nem vette észre, hogy a labda Rebeja térdén felpattanva nem hagyta el az alapvonalat, hanem a magasba felperdülve behullott a kapuba.

A játékvezető megadta a találatot, végül a mérkőzést a Real Sireti 5-2-re megnyerte, és bejutott a rájátszás elődöntőjébe.