focilabdarúgásmoldovai focisport
Foci

Ilyen bizarr öngólt nem látott még a futballvilág

24.hu
2026. 05. 17. 13:46
Az év egyig legbizarrabb találatát a moldovai labdarúgó-bajnokság hétvégi fordulójának Real Sireti–Oguzsport-mérkőzésén jegyezték.

A bennmaradásért vívott play off negyeddöntőn a hazaiak már 4-1-re vezettek, amikor a 75. percben nem akármilyen találat esett.

A vendégek első gólját szerző Nikita Cedirean távolról lövésre szánta el magát, amely messze elkerülte volna a kaput, ám éppen az ötös és a 16-os vonalának találkozásánál sérülten fekvő Valentin Rebeját találta telibe.

A hazaiak kapusa, Adrian Munteanu odasietett csapattársához, ám nem vette észre, hogy a labda Rebeja térdén felpattanva nem hagyta el az alapvonalat, hanem a magasba felperdülve behullott a kapuba.

A játékvezető megadta a találatot, végül a mérkőzést a Real Sireti 5-2-re megnyerte, és bejutott a rájátszás elődöntőjébe.

Bedobásból született a bajnoki címet eldöntő gól Máltán
Ilyen végkifejlet sincs túl gyakran a világfutballban.
Hárommilliós jegy a pesti BL-döntőre, tízmilliós a vb-döntőre: már a tehetősök is kiárazódnak a csúcsfociból

