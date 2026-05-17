Bedobásból született a bajnoki címet eldöntő gól Máltán

A szombati döntőben a vendégek szereztek vezetést a 36. percben a dán Rasmus Linden találatával (0-1), ezt a második félidő közepén Federico Varela kiegyenlítette (1-1).

Már a hosszabbításon járt a csapatok gondolata, amikor egy egészen furcsa góllal a hazaiak megszerezték a vezetést. Carlo Zammit Lonardelli hatalmas bedobása az ötös környékére szállt, majd egy pattanás után a kapu jobb felső sarkában kötött ki.

Hogy a szél tréfálta-e meg a játékosokat, nem egyértelmű, mindenesetre a játékvezető megadta a gólt, mondván, középen Kenan Dervisagic beleért a labdába.

A Marsaxlokk játékosai körülvették a játékvezetőt, aki hosszasan VAR-ozott, végül a gól érvényben maradt, így a Floriana 2-1-re megnyerte a drámai csatát.