A fegyelmi bizottság egyformán büntette az Újpestet és a Fradit a derbi után

A testület a zöld-fehéreket a szurkolók megbotránkoztató és rasszista kifejezések bekiabálásai miatt pénzbüntetéssel sújtotta, továbbá egy hazai bajnoki mérkőzésre szóló szektorbezárással büntette hat hónapra felfüggesztve, ugyanakkor a korábbi fegyelmi vétségek próbaidőn belüli ismételt előfordulása miatt elrendelte a korábban kiszabott felfüggesztett szektorbezárás végrehajtását.

Az újpestiek ugyanilyen okok, valamint rendzavarás miatt szintén pénzbüntetést és hat hónapra felfüggesztett szektorbezárást kaptak.

Akárcsak az ősi rivális esetében, az Újpestnek is a fegyelmi vétségek próbaidőn belüli ismételt előfordulása miatt elrendelték a korábban kiszabott felfüggesztett szektorbezárás végrehajtását.

A IV. kerületi klub továbbá három másik mérkőzés összevont eljárása után szintén pénzbírságot kapott.

A Nyíregyháza és a Honvéd sem úszta meg

A fegyelmi bizottság a Nyíregyházát négy bajnoki találkozó összevont eljárása után a szurkolók megbotránkoztató bekiabálásai miatt pénzbüntetésre kötelezte. A másodosztályból feljutott Budapest Honvéd a szegedi vendégszereplése miatt bűnhődött, ugyanis szurkolói megbotránkoztató és rasszista kifejezések bekiabálásai miatt pénzbüntetést és szektorbezárást kapott.