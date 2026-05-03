Három év után feljutott a Honvéd, szögletgóllal kapott ki a Videoton

Az első osztályba három év után visszatérő kispestiek úgy vágtak neki a meccsnek, hogy győzelemmel mindenképpen bebiztosítják a második helyüket, de a közvetlen rivális kudarcával már semmilyen eredménykényszer nem volt a piros-feketéken, akik két körrel a vége előtt nyolc ponttal előzik meg a lila-fehéreket.

A Karcagon aratott egygólos sikerével a Szentlőrinc a sereghajtó pozícióból a bennmaradást jelentő 14. helyre lépett előre.

A Videoton a BVSC otthonában kapott ki 1-0-ra, a gólt Dénes szögletből csavarta a fehérváriak kapujába.

NB II, 28. forduló Szeged-Csanád Grosics Akadémia – Budapest Honvéd FC 0-0

BVSC-Zugló – Videoton FC Fehérvár 1-0 (1-0)

Tiszakécskei LC – Békéscsaba 1912 Előre 2-0 (1-0)

HR-Rent Kozármisleny – Kecskeméti TE 2-1 (1-0)

Mezőkövesd Zsóry FC – Aqvital FC Csákvár 1-0 (1-0)

Karcagi SC – Szentlőrinc 0-1 (0-0) később:

19.00: Soroksár SC – FC Ajka

(MTI)