Pep Guardiola lecsapna a Hertha csodatinijére

Az átigazolási ügyekkel foglalkozó Florian Plettenberg beszámolója szerint a 16 évesen és 287 gólt szerző, másodosztályú rekorder kész szintet lépni a nyáron. Természetesen a Bundesliga legjobb csapatai tülekednek az aláírásáért, de a Sky Sports úgy tudja, a Manchester City lehet a befutó.

Pep Guardioláék terve az, hogy kifizessék a csatár 12 milliós kivásárlási árát, a következő idényre pedig a Bayer Leverkusennek adják kölcsön, hogy szokja a topligát. Eichhornnak egyébként 2029-ig érvényes szerződése van, a kivásárlási ár viszont a mostani idény végén léphet életbe.