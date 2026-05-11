Korábbi edzője nézte ki magának a Ferencváros középpályását

Az izraeli középpályás ősszel egyértelműen kiszorult a Fradiból, játékideje azután nőtt meg drasztikusan, hogy a zöld-fehérek eladták Tóth Alexet a Bournemouth-nak. A Telegraf cikke szerint a Ferencváros korábbi edzője, Dejan Stankovic nagyon szeretné a 28 éves futballistát a csapatában tudni, a napilap szerint pedig a Crvena zvezda vezetősége támogatja ebben.

Azt is írják a szerbek, hogy Abu Faniért elég kevés pénzt kell majd fizetni, mert potom 500 ezer euróért megszerezhető. Ennek oka, hogy korábban is megvált volna tőle az FTC, ám tavaly nyáron ez meghiúsult, ráadásul 2027 nyaráig él csak a szerződése a Fradinál.