Korábbi edzője nézte ki magának a Ferencváros középpályását

Mohamed Abu Fani és Holdampf Gergő.
Purger Tamás / MTI
Mohamed Abu Fani a DVTK ellen.
2026. 05. 11. 16:10
A szerb Telegraf szerint Mohamed Abu Fanit a szerb Crvena zvezda szeretné szerződtetni.

Az izraeli középpályás ősszel egyértelműen kiszorult a Fradiból, játékideje azután nőtt meg drasztikusan, hogy a zöld-fehérek eladták Tóth Alexet a Bournemouth-nak. A Telegraf cikke szerint a Ferencváros korábbi edzője, Dejan Stankovic nagyon szeretné a 28 éves futballistát a csapatában tudni, a napilap szerint pedig a Crvena zvezda vezetősége támogatja ebben.

Azt is írják a szerbek, hogy Abu Faniért elég kevés pénzt kell majd fizetni, mert potom 500 ezer euróért megszerezhető. Ennek oka, hogy korábban is megvált volna tőle az FTC, ám tavaly nyáron ez meghiúsult, ráadásul 2027 nyaráig él csak a szerződése a Fradinál.

