Híre ment a sajtóban, hogy Arne Slot elvesztette játékosai bizalmát a Liverpool rosszul sikerült szezonja során. A Daily Mailnek Szoboszlai Dominik ugyanakkor cáfolta, hogy ez történt volna.

Ő a mi vezetőedzőnk. Ez még csak a második közös szezonunk, és ne feledje senki, az elsőben bajnokok voltunk vele.

Úgyhogy közülünk senki sem veszítette el a hitét benne. Pletykák mindig vannak, de bebizonyította már, hogy képes megnyerni a Premier League-et, ahogy mi, a csapat is. Úgyhogy most tennünk kell a dolgunkat és dolgozni, nekifutni a következő szezonban is” – mondta Szoboszlai.

A saját szerepével kapcsolatban úgy fogalmazott a magyar középpályás, hogy az előző idényben kissé a háttérben volt, de ugyanúgy a csapatért dolgozott, mint most is. Ebben a szezonban már 13 gólja és 10 gólpassza van, Steven Gerrard jutott el legalább tízig mindkét mutatóban a klub középpályásai közül.

Nem az én dolgom, hogy megmondjam, mi ment jól és mi rosszul a szezonban. Ott van a vezetőedzőnk, mögötte a szakmai stáb, hogy megmondják nekünk, hogyan lépjünk feljebb

– mondta a csapat szerepléséről.

Szoboszlai még nem akart a következő szezonnal foglalkozni, most csak a hátralévő három bajnokira koncentrál, ugyanis még nem biztosították be a Bajnokok Ligája-indulást. Ez az első felnőtt idénye a magyar válogatott csapatkapitányának, amikor nem nyer egy trófeát sem.

Arne Slot: Nem lesznek drasztikus változások

A vezetőedző szerint a nyáron ugyan alakul majd valamennyire a keret, de nem olyan látványosan, mint egy éve.

Természetesen lesz némi átmenet, de vélhetően nem olyan drasztikus, mint tavaly nyáron, igaz, a távozók miatt szükség lesz változtatásokra

– jelentette ki a holland szakember.

Az eligazolók közül egyelőre két név ismert: az egyiptomi Mohamed Szalah, illetve Kerkez Milos posztriválisa, a skót Andrew Robertson egyaránt kilenc idény után távozik a klubtól.

Tavaly nyáron az akkor bajnoki címet szerző Liverpool összesen mintegy 400 millió fontot költött el új játékosokra, de a csapat ennek ellenére a mostani idényben nem nyert semmit, a bajnokságban pedig három fordulóval a szezon vége előtt negyedik helyen áll.