„Ki a középcsatárunk? Ki kezd a kapuban?” – kemény kritikát kapott a német futballkapitány

Uli Hoeness ismét bírálta Julian Nagelsmann szövetségi kapitányt a német labdarúgó-válogatotton belüli kohézió hiánya miatt.

„A német csapat soha nem játszott kétszer egymás után ugyanabban a felállásban. Ezt a véleményemet bármikor felvállalom, és Juliannak már személyesen is megmondtam” – nyilatkozta a Bayern München tiszteletbeli elnöke.

Ha elmész egy világbajnokságra, és nincs igazán világszínvonalú csapatod – mert véleményem szerint jelenleg nincs – akkor, ahogy azt Vincent Kompany, a Bayernnél már megmutatta csak a csapatstruktúrával keresztül lehetsz sikeres.

Hoeness attól tart, hogy a csapat úgy lép majd pályára június 14-én, a Curacao elleni nyitányon, hogy a kezdő tizenegy sohasem látott összeállításban kezd.

„Jelenleg a pálya egyik végén sem látok biztos pontot. Ki a középcsatárunk? Ki kezd a kapuban? Ki lesz a jobb- és balhátvéd?” – tette fel a kérdést.

Kilenc nappal eltolt kerethirdetés

A Német Labdarúgó Szövetség (DFB) nemrégiben bejelentette, hogy kilenc nappal elhalasztja az előzetes világbajnoki keret kihirdetését, azaz május 12-e helyett május 21-én 13 órakor nevezik meg az utazók névsorát.

Hoeness azzal is vádolja a korábbi Bayern edzőt, hogy hiányzik belőle az önkritika, illetve a meghallgatásra és elfogadásra való hajlandóság.

„Együtt kell élnie a döntéseivel. Ha sikerrel jár, én leszek az első, aki gratulál neki. Ha nem, akkor nehéz lesz számára” – tette hozzá.