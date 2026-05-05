„Ki a középcsatárunk? Ki kezd a kapuban?" – kemény kritikát kapott a német futballkapitány

Germany's head coach Julian Nagelsmann reacts during the international friendly football match between Germany and Ghana in Stuttgart, southwestern Germany on March 30, 2026.
Julian Nagelsmann kritikát kapott, nem lesz könnyű dolga a vébén
2026. 05. 05. 19:11
Néhány hét múlva kezdődik a labdarúgó-világbajnokság, de a német labdarúgásban ezúttal sincs csend, rend és nyugalom. Legalábbis a Bayern München legendás futballistája és tiszteletbeli elnöke Uli Hoeness szerint a válogatottnak se támadásban, se védekezésben nincs egyértelmű stratégiája, és ez Julian Nagelsmann szövetségi kapitány hibája.

Uli Hoeness ismét bírálta Julian Nagelsmann szövetségi kapitányt a német labdarúgó-válogatotton belüli kohézió hiánya miatt.

„A német csapat soha nem játszott kétszer egymás után ugyanabban a felállásban. Ezt a véleményemet bármikor felvállalom, és Juliannak már személyesen is megmondtam” – nyilatkozta a Bayern München tiszteletbeli elnöke.

Ha elmész egy világbajnokságra, és nincs igazán világszínvonalú csapatod – mert véleményem szerint jelenleg nincs – akkor, ahogy azt Vincent Kompany, a Bayernnél már megmutatta csak a csapatstruktúrával keresztül lehetsz sikeres.

Hoeness attól tart, hogy a csapat úgy lép majd pályára június 14-én, a Curacao elleni nyitányon, hogy a kezdő tizenegy sohasem látott összeállításban kezd.

„Jelenleg a pálya egyik végén sem látok biztos pontot. Ki a középcsatárunk? Ki kezd a kapuban? Ki lesz a jobb- és balhátvéd?” – tette fel a kérdést.

Kilenc nappal eltolt kerethirdetés

A Német Labdarúgó Szövetség (DFB) nemrégiben bejelentette, hogy kilenc nappal elhalasztja az előzetes világbajnoki keret kihirdetését, azaz május 12-e helyett május 21-én 13 órakor nevezik meg az utazók névsorát.

Hoeness azzal is vádolja a korábbi Bayern edzőt, hogy hiányzik belőle az önkritika, illetve a meghallgatásra és elfogadásra való hajlandóság.

„Együtt kell élnie a döntéseivel. Ha sikerrel jár, én leszek az első, aki gratulál neki. Ha nem, akkor nehéz lesz számára” – tette hozzá.

