A Bajnokok Ligája beleszólhat egy világbajnoki csapat összetételébe is

A Bayern München játékosai, miután legyőzték a Real Madridot.
Sebastian Widmann/Getty Images
24.hu
2026. 04. 28. 18:36
A német válogatott szövetségi kapitánya, Julian Nagelsmann bejelentette, hogy elhalasztja a nyári világbajnokságra kihirdetett keretét. Érvelése szerint a Bundesliga utolsó, május 16-i fordulóját is érdemes megvárnia, valamint a Bajnokok Ligája elődöntőit is.

Ennek köszönhetően Nagelsmann május 12-e helyett május 21-én jelenti be a hivatalos névsort.

A válogatott a közös munkát május 25-e helyett május 27-én kezdi meg, hogy a Német Kupa döntőjében szereplő Bayern München és a VfB Stuttgart játékosainak legyen idejük kipihenni magukat. A Bayern futballistái ugyanakkor lehet, hogy a május 27-én sem tudnak elutazni a nemzeti csapat táborába, ha búcsúztatják a címvédő Paris Saint-Germaint, akkor május 30-án a Puskás Arénában lesz jelenése a BL-döntőben.

A német együttes május 31-én a finn válogatottal Mainzban, majd a társházigazda amerikai nemzeti csapattal június 6-án Chicagóban játszik felkészülési mérkőzést. A világbajnokság E csoportjában Elefántcsontpart, Curacao és Ecuador lesz az ellenfele.

