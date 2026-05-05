A következő szezonra készült mezét már a PSG ellen felavatja a Bayern München

A német bajnok továbbra is Adidas-mezben szerepel majd, de a mostani szezon szokatlan stílusa helyett egy elegáns, letisztult dizájnt kapott a csapat. Egy aprósággal azért lehet, hogy megelőlegeztek további sikereket is, mivel apró arany szegélyt kapott a mezük nyaka és ujja.

in Red and White ⚪ Hier kommt ihr zum neuen Home-Trikot: https://t.co/644pdku68w #IconicFCBayern pic.twitter.com/J0DxJb2yZM — FC Bayern München (@FCBayern) May 5, 2026

A Bayern a 2012–13-as szezon óta nem viselt arany színt a hazai mezén, amikor Jupp Heynckes vezetésével négyes trófeát nyert. Miután ebben a szezonban már megszerezték a német bajnoki címet és a Szuperkupát, kétségtelenül arra törekednek majd, hogy május végéig a Bajnokok Ligája és a Német Kupa megnyerésével ünnepeljék be új hazai mezüket.

Szerdán a Bajnokok Ligája elődöntőjében már ebben fogadja a címvédő a Paris Saint-Germaint az Allianz Arénában, ami reményeik szerint fel fogja dobni a csapat hangulatát.