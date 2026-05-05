A PSG sztárjának öccsét szerződtetheti a Bayern München

Tornike Kvarachelia novemberben, az U17-es bajnokságban.
2026. 05. 05. 10:23
A Bayern München arról tárgyal, hogy szerződést kössön Hvicsa Kvarachelia öccsével, Tornike Kvaracheliával.

A Dinamo Tbilisi 16 éves támadója már az első csapattal készül, a testvére miatt pedig kiemelkedő figyelmet kap hazájában is. A LaGazzetta cikke szerint a Bayern München is szeretné szerződtetni a tehetséget, ezért a németekhez utazik egy ismerkedős találkozóra, ahol megmutatják neki az infrastruktúrát, meg minden egyebet, ami rá várhat, ha a bajorokhoz igazol.

Külön pikantériája az utazásnak, hogy a PSG-t erősítő Hvicsa Kvaracheliát is élőben megnézheti, hiszen a Bajnokok Ligája elődöntőjének visszavágóján a Bayern vendége lesz a címvédő szerdán.

Tornike Kvarachelia egyébként bal szélső támadóként játszik, főleg a Dinamo tartalékjait erősítette az idényben, de utánpótlás-válogatottként kilenc meccsen két gólnál jár.

