„Orvosi rendelők várójában töltöm a szabadidőmet” – Friderikusz Sándor szinte hetente jár vérvételre

A Friderikusz TalkShow legutóbbi adásában a longevity, azaz a hosszú élettartam is téma volt, mellyel kapcsolatban Ifj. Duda Ernő biotechnológus beszélt arról, mi mindent tehetünk azért, hogy hosszabb, egészségesebb életet élhessünk. Elhangzott például a testmozgás fontossága is, amivel Friderikusz Sándor nem értett egyet – szúrta ki a story.hu.

Ez nagyon tudományellenes lesz, de majd ön megvédi a tudományt, hisz’ azért ül itt. Voltaképpen semmilyen szabály nem érvényes mindenkire. Mert minden szervezet más. Tehát ami nekem használ, az lehet, Orsinak káros (Karafiáth Orsolya költő, a műsor egy másik vendégére – a szerk.). Sőt ami a tornát illeti, például én úgy vagyok azzal, hogy szerintem én lekéstem ezt a kort, mert miután én már meghaltam, akkor fognak rájönni arra, hogy az bizonyos embereknek káros… Meg vagyok győződve erről!

– jelentette ki Friderikusz, majd azzal kontrázott: húsz év múlva neki ad majd igazat a tudomány.

A beszélgetés alkalmával kiderült az is, hogy a műsorvezető noha a testmozgásra kevésbé, az egészségére már-már megszállottan ügyel:

„Minden héten járok vérvételre. Ez túlzás, de mondjuk, minden második, harmadik héten… Tulajdonképpen orvosi rendelők várójában töltöm a szabadidőmet.”

Amikor arról kérdezték, ezt hobbiból teszi-e, vagy esetleg azért, mert hipochonder, Friderikusz azt felelte, nem az, sőt nem is szeretne túl sokáig élni.

Mégis eljárok. Mert azt hiszem, hogyha sokat járok orvoshoz, akkor talán a fájdalmat megúszhatom. Tudom, hogy ez egy marhaság, de ez a mániám!

– magyarázta szokása okát.