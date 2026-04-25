Komplexitás három dimenzióban – Rayan Cherki játéka sokkal fontosabb, mint Guardiola hinné

A Manchester City a múlt hétvégén 2-1-re győzte le az Arsenalt a Premier League kvázi döntőjén, majd azóta még a Burnley elleni bajnokit is megnyerte, így öt fordulóval az idény vége a két csapat azonos pontszámmal és gólkülönbséggel áll a tabella tetején, az billenti Pep Guardioláék felé a mérleg nyelvét, hogy több gólt szereztek. A vasárnapi rangadó első gólját Rayan Cherki szerezte, rögtön az első negyedórában: két finom érintéssel elvitte a labdát két Arsenal-védő között, majd Saliba lába között az alsó sarokba lőtt. A cselsorozat, és a lövés is laposan, a földön történt, de ez a cikk akár hónapokkal ezelőtt, a decemberi, Sunderland elleni hazai bajnoki (3-0) után is íródhatott volna: akkor Cherki egy varázslatos, rabonás mozdulattal adott be, Phil Foden pedig a keresztléc segítségével a kapuba fejelt.

A Sunderland elleni mozdulat nem nyerte el Guardiola tetszését, aki a mérkőzés után így nyilatkozott: „Messitől sosem láttam ilyen beadást, pedig nálam ő a legjobb. Számomra mindegy, hogy valaki jobbal vagy ballal, illetve a lábfeje melyik részével adja be a labdát, ha a végeredmény jó beadás lesz. De szeretem az egyszerűséget, mert Messitől azt tanultam, hogy ha egyszerű dolgokat csinálsz, akkor sosem hibázol” – mondta a katalán edző, és szavaiból kiderül, hogy számára Messi ösztönös zsenije egyszerűséget is jelentett, míg Cherki látványeleme – a támaszkodó láb mögötti lábbal elrúgott beadás – valamiféle fölösleges blikkfangot.

Mindenki úgy látja a játékot, ahogy akarja. E cikk mégis inkább Cherki védelmében íródott, és a tanulságokat – még mindig – három dimenzióban kell keresni.