Szlovák férfi mérgezhette meg a bébiételeket

Egy szlovákiai férfit őrizetbe vettek az osztrák hatóságok szombaton Burgenland tartományban, ő állhat a HiPP bébiételek megmérgezése mögött – írja a Paraméter.

Az ügyész indítványozta a feltételezett elkövető vizsgálati fogságba helyezését. A férfihez elektronikus nyomok és kamerafelvételek vizsgálata után jutott el a rendőrség.

Bosszúból mérgezhetett az egykori alkalmazott

A feltételezések szerint a Salzburgban élő férfi korábban a HiPP vállalat alkalmazottja volt Gmunden városában, egy ottani üzemben dolgozott. Az osztrák média szerint a férfi februárban vesztette el a munkáját, miután az üzemben leállt a gyártás.

A férfi korábban 2 millió eurót követelt a cégtől – vélhetően azt követően cselekedett, hogy zsarolása eredménytelen maradt. Üzenetét egy olyan e-mail-címre küldte, melyet ritkán olvasnak.

A levélben azzal fenyegetőzött, hogy ha nem kapja meg a kért pénzt, mérgezett bébiételeket helyez el a brünni és a dunaszerdahelyi Tesco üzletben, valamint az eisenstadti Interspar áruházban. A vállalat állítólag csak április 16-án olvasta el a zsaroló üzenetet.

Vizsgálat is megerősítette a mérgezést

Az első gyanús bébiételt egy osztrák vásárló szúrta ki Eisenstadt egyik üzletében. A vizsgálat később megerősítette: a mintában véralvadásgátló hatású patkányméreg volt jelen. A mérget valószínűleg gyártás után juttathatták az üvegekbe, amit a termék sérült csomagolása is igazolt. Az információk szerint állítólag 5 mérgezett üveg került a boltokba.

A lap szerint a méreg emberi fogyasztás esetén orr- és ínyvérzést, zúzódásokat, valamint akár belső vérzést és hasi fájdalmat is okozhat. A mérgezés jelei közé tartozhat a véres vagy fekete széklet, illetve a gyermek nyugtalansága és fokozott síróssága is.

A Spar óvintézkedéséként Magyarországon is kivonta a márkához tartozó bébiételeket az áruházak polcairól.