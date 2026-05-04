Már májusban berúghatja az ajtót az El Niño, nagyon erős felmelegedés jöhet

Katrin Ray Shumakov / Getty Images
Városi hőség, illusztráció.
Lányi Örs
2026. 05. 04. 08:44
Városi hőség, illusztráció.

Egyre nagyobb a valószínűsége, hogy már idén májusban kialakul az El Niño-jelenség a Csendes-óceán keleti részén, ami egy komoly felmelegedési időszak kezdetét jelentheti – írja a Live Science.

Az El Niño – Déli Oszcilláció (ENSO) – egy természetesen, nagyjából 2–7 évente ismétlődő éghajlati ciklus, amelyet az óceáni hőmérséklet és a légköri nyomás ingadozása vezérel a Csendes-óceán keleti részén. Az ENSO három fázis között váltakozik: El Niño (a meleg fázis), La Niña (annak hűvös megfelelője), és ott van az úgynevezett semleges állapot.

Amennyiben bekövetkezik az El Niño, az megemeli a tengerfelszín hőmérsékletét a Csendes-óceánon, és így a globális átlaghőmérsékletet is. A 2024-es rekordmeleg esztendőért jelentős részben ez volt a felelős.

A múltbeli El Niño események közvetett hatásai mélyrehatóak voltak: volt, ahol élelmiszerhiány, éhínség, vagy polgárháború alakult ki, de az olyan természeti jelenségek is gyakoribbak voltak, mint az aszály, az áradás, vagy az erdőtűz. Az idei El Niño pedig jó eséllyel különösen intenzív lesz, jelenleg ugyanis 25 százalék az esélye a „nagyon erős” El Niño eseménynek. Ez azt jelenti, hogy a tengerfelszín hőmérséklete akár 2 Celsius-fokkal az átlag fölé emelkedhet.

Nathaniel Johnson kutatómeteorológussal és az ENSO szezonális előrejelző csapatának tagja szerint „ez az egyik leggyorsabb átmenet, amit valaha látott”. Mint mondta, az elég gyakori, hogy erős El Niño jelenségből gyorsan La Niña jelenségbe váltunk, de fordítva eddig alig volt precedens erre. A lap kérdésére, hogy mi okozhatja ezt, kijelentette: ezt az esemény után lehet majd megmondani.

