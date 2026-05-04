Horváth Júliát, a 24.hu munkatársát is a Pécsi József fotóművészeti ösztöndíjasok közé választották

A Pécsi József fotóművész ösztöndíj 1991-ben azzal a céllal jött létre, hogy segítse a 35 év alatti fotóművészek, fotóriporterek és alkalmazott fotográfusok pályakezdését, szakmai fejlődését – olvasható a pályázat kiírásában.

A benyújtott portfóliók alapján a kuratórium tagjai Bede Kincsőnek, Ladocsi Andrásnak, Zellei Boglárkának, Gajewszky Annának, Krász Kírának és a 24.hu szerkesztőségében képszerkesztőként és fotóriporterként dolgozó Horváth Júliának ítélték az ösztöndíjat.

Júlia hosszú évek óta visszajár Kárpátaljára – családja szülőföldjére –, ahol a Magyarországról leválasztott, ma már Ukrajnához tartozó területeken élő emberek és környezetük kapcsolatának dokumentálásával foglalkozik. Mihez kezdjünk ezekkel az évekkel? címet viselő fotósorozatát korábban a 24.hu oldalán is bemutattuk.

„A fővárostól autóval mintegy három és fél órára található országhatárt elérni az út könnyebbik része. A határátkelőhelyeknél a magyar és az ukrán határ közötti területeteket a senki földjeként emlegetik, ahol se jobbra, se balra nem térhet el az ember, csak egyenesen haladhat, mint egy járatban. A senki földjén áthaladva mindig ugyanaz az érzés kerített hatalmába: ez a mizéria átvezet egy olyan helyre, ahol megállt az idő. Gyerekként csak annyit láttam, hogy itt minden öreg. Az utak, az épületek, a kerítések, a hidak. Felnőttként pedig egyre több mindent tudtam ebbe a halmazba besorolni. Például az embereket. Nem igaz, hogy itt nem változik semmi, ugyanúgy telt az idő, mint a Tisza túloldalán, és hozta magával az általam negatívan megítélt változásokat, és nem igazán az ígért prosperitást” – írta akkor Júlia a képeit kísérve.

Kárpátaljai fotóira épülő portfóliója miatt a kuratórium tagjai érdemesnek találták az ösztöndíjra. Júlia korábban egy portrésorozatban foglalkozott azzal, hogy az orosz–ukrán háború kitörését követően egyesek miért választották a maradást a háború sújtotta ország elhagyása helyett.