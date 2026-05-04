Veszélyes anyag szivárgása miatt délután lezárták a salzburgi pályaudvart

Hétfőn lezárták a salzburgi főpályaudvart, mert veszélyes vegyi anyag, maró és öngyulladó hatásű nátrium-metilát szivárgott egy tehervagonból – írja az osztrák hatóságok közleménye alapján az MTI. Az incidensnek nincsenek sérültjei.

A hatóságok közölték, hogy a vegyvédelmi munkálatokat nagyban hátráltatja, hogy a vegyszer nem léphet érintkezésbe vízzel. Az egész pályaudvart 17 óra körül elővigyázatosságból kiürítették, egy vonatot elvittek, és a felsővezetéket földelték. Ezután a hivatásos tűzoltóság megkezdte a maradványok eltávolítását.

Az ORF azt írja, hogy 19 óra után újraindult a vonatforgalom a pályaudvaron, de a lezárás miatt a nap végéig késésekre és járatkimaradásokra lehet számítani.