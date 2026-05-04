Lényegében nem maradt embere a Tiszának a nagy győzelme után a fővárosi pozíciókra

Adrián Zoltán / 24.hu
Kollár Kinga marad, Pocher Áron megy.
24.hu
2026. 05. 04. 06:54
Tulajdonképpen kispártként, rövid listával futott neki két évvel ezelőtt a fővárosi önkormányzati választásoknak a Tisza Párt, így most az elsöprő kétharmados győzelme után gyakorlatilag nem maradt elég embere fővárosi közgyűlésben.

Két fővárosi képviselőjük, Bujdosó Andrea és Porcher Áron nyert egyéniben a parlamenti választásokon, ők az összeférhetetlenségi szabályok miatt le is mondtak a fővárosi mandátumukról. Nem könnyű a pótlásuk: mivel a 14 fős fővárosi listán már csak két tartalékos maradt, Kulja András és Lakos Eszter, de ők EP-képviselők, emlékeztetett cikkében a Népszava. A két tisztség jogilag nem összeférhetetlen, de gyakorlatilag nehezen összeegyeztethető, erre példa, hogy eddig is két olyan tiszás képviselő van, akik egyszerre két helyen is képviselők, de a fővárosi bizottsági tisztséget nem vállaltak, a közgyűlésben alig szóltak hozzá.

A Fidesz elveszítette frakcióvezetőjét, Szentkirályi Alexandrát, aki listán került be a parlamentbe, és a zuglói jelöltjüket, Radics Bélát is pótolniuk kell, aki vigaszágon jutott be. Viszont a Fidesz válogathat a hosszú, 32 fős listájából, Sára Botondtól Takaró Mihályig széles a választék – írta a Népszava.

A Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője is búcsúzik, Vitézy Dávid közlekedési miniszter lesz Magyar Péter kormányában.

