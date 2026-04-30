Ekkora butaságot ritkán látni európai kupaelődöntőben

A Ferencvárost korábban egyaránt legyőző portugál SC Braga és az angol Nottingham Forest is hazai pályán került előnybe csütörtökön, a labdarúgó Európa Liga elődöntőjének első mérkőzésén.
- A portugáloknál Rodrigo Zalazar 11-est hibázott, csapata ennek ellenére 2-1-re legyőzte a Freiburgot.
- A Nottingham Chris Wood büntetőből szerzett találatával nyert az ugyancsak angol Aston Villa ellen.
Utóbbi egy érdekes szituáció után történt. Egy mélyre sikerült beadás után Omari Hutchinson akarta visszakanalazni a labdát, ami az alapvonalon feltartott karokkal álló Lucas Digne-ben akadt el. Ahogy a videobírózás után kiderült, a labda nem hagyta el teljesen a pályát, így kezezés miatt tizenegyest ítéltek, ezt értékesítette Wood.
Nottingham Forest 1-0 Aston Villa – Chris Wood penalty 71'
A visszavágókat egy hét múlva rendezik, a döntőre pedig május 20-án Isztambulban kerül sor.
Európa Liga, elődöntő, 1. mérkőzés
SC Braga (portugál)-SC Freiburg (német) 2-1 (1-1)
gólszerzők: Demir Ege Tiknaz (8.), Dorgeles (92.), illetve Grifo (16.)
Nottingham Forest (angol)-Aston Villa (angol) 1-0 (0-0)
g.: Wood (71. – tizenegyesből)
A Konferencia Ligában is fél lábban döntőben egy angol csapat
A Crystal Palace 3-1-re nyert az ukrán Sahtar Donyeck vendégeként a Konferencia Liga elődöntőjének első mérkőzésén, Krakkóban. A Premier League tabellájának 13. helyezettje már az első percben betalált:
Ismaila Sarr a sorozat történetének leggyorsabb gólját lőtte a meccs 21. másodpercében.
A spanyol Rayo Vallecano otthon Alexandre Zurawski találatával 1-0-ra nyert a francia Racing Strasbourg ellen.
Konferencia Liga, elődöntő, 1. mérkőzés
Sahtar Donyeck (ukrán)-Crystal Palace (angol) 1-3 (0-1)
gólszerzők: Ocseretko (47.), illetve Sarr (1.), Kamada (58.), Strand Larsen (84.)
Rayo Vallecano (spanyol)-Racing Strasbourg (francia) 1-0 (0-0)
g.: Zurawski (54.)