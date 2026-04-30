Ekkora butaságot ritkán látni európai kupaelődöntőben

A Ferencvárost korábban egyaránt legyőző portugál SC Braga és az angol Nottingham Forest is hazai pályán került előnybe csütörtökön, a labdarúgó Európa Liga elődöntőjének első mérkőzésén.

A portugáloknál Rodrigo Zalazar 11-est hibázott, csapata ennek ellenére 2-1-re legyőzte a Freiburgot.

A Nottingham Chris Wood büntetőből szerzett találatával nyert az ugyancsak angol Aston Villa ellen.

Utóbbi egy érdekes szituáció után történt. Egy mélyre sikerült beadás után Omari Hutchinson akarta visszakanalazni a labdát, ami az alapvonalon feltartott karokkal álló Lucas Digne-ben akadt el. Ahogy a videobírózás után kiderült, a labda nem hagyta el teljesen a pályát, így kezezés miatt tizenegyest ítéltek, ezt értékesítette Wood.

A visszavágókat egy hét múlva rendezik, a döntőre pedig május 20-án Isztambulban kerül sor.

Európa Liga, elődöntő, 1. mérkőzés SC Braga (portugál)-SC Freiburg (német) 2-1 (1-1)

gólszerzők: Demir Ege Tiknaz (8.), Dorgeles (92.), illetve Grifo (16.) Nottingham Forest (angol)-Aston Villa (angol) 1-0 (0-0)

g.: Wood (71. – tizenegyesből)

A Konferencia Ligában is fél lábban döntőben egy angol csapat

A Crystal Palace 3-1-re nyert az ukrán Sahtar Donyeck vendégeként a Konferencia Liga elődöntőjének első mérkőzésén, Krakkóban. A Premier League tabellájának 13. helyezettje már az első percben betalált:

Ismaila Sarr a sorozat történetének leggyorsabb gólját lőtte a meccs 21. másodpercében.

A spanyol Rayo Vallecano otthon Alexandre Zurawski találatával 1-0-ra nyert a francia Racing Strasbourg ellen.