Holtan találtak rá a negyedik orosz üzletemberre is, aki társaival horgászni ment a Volgára 

Megtalálták a negyedik áldozat holttestét, aki a Yandex orosz internetes keresőoldalt üzemeltető cég egyik vezető menedzserével, Szergej Lojterrel és két másik férfival együtt vesztette életét horgászás közben a Volga folyón, a Volgográdi terület Szvetlojarszkiji járásában – írja az MTI.

A halottak keresése befejeződött – közölte hétfőn az asztraháni tűzoltó-mentő szolgálat Volgoszpasz internetes csatornája a Max üzenetküldő alkalmazáson. Április 24-én négy férfi horgászni indult. Nem sokkal később, miközben csónakon hazafelé tartottak, megszakadt a kapcsolat velük. Három órával ezután a Volga túlsó partján, 2 km-re a horgászhelytől, megtalálták egyikük holttestét.

Később a szakértők további két holttestet találtak. Az áldozatok személyében azonosították Szergej Lojtert, a Yandex cég felső vezetőjét, családjának barátját, Vlagyimir Sipovalovot, valamint Igor Prohorovot, a BIS kereskedelmi-ipari csoport vezetőjének sofőrjét. Korábbi orosz médiaértesülések szerint a balesetben eltűnt negyedik személy Alekszandr Nazarov ismert volgográdi üzletember, ingatlanfejlesztő, a BIS elnöke, egyben Lojter apósa volt.

Az ügyben eljárást indítottak a belvízi közlekedés és üzemeltetés biztonsági szabályainak megsértése miatt, amely gondatlanságból több ember halálát okozta. Korábbi helyi médiajelentések arról számoltak be, hogy a négy embert szállító motorcsónak kedvezőtlen időjárási körülmények miatt felborult. A baleset körülményeit jelenleg is vizsgálják.

Az Asztraháni terület regionális biztonsági minisztériuma utasítást kapott az orosz belügyminisztériumtól, hogy szkennelő szonárral kutassák fel a negyedik személy holttestét a Volga folyón. Végül a mentőszolgálat vasárnap értesítést kapott az eltűnt férfi rokonaitól, hogy megtalálták a holttestet, így a keresési műveleteket lezárták – derült ki a hatósági közleményből.