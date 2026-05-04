Wáberer György Iványi Gáboréknak utalta tovább a Magyar Pétertől visszakapott 100 milliót

A mai napon 100 millió Ft-ot utaltam az Iványi Gábor vezette közösségnek, a Fidesz által bezáratott 13 oktatási központjuk újraindításának céljából

– írta Wáberer György milliárdos vállalkozó a Telexnek küldött válaszában. A lap azután küldött neki kérdéseket, hogy Magyar Péter bejelentette, a Tisza Párt visszautalja azt az összesen 5×20 millió forintot, amit Wáberer a kampány finisében, 5 nappal az országgyűlési választás előtt küldött a kétharmados győzelmet arató ellenzéki pártnak.

Az egykor kamionos céget üzemeltető üzletember alig néhány nappal a választás előtt„coming outolt” a Tisza mellett, amikor a Facebookon azt közölte, „április 12-én arról fogsz dönteni, hogy Európához akarsz-e tartozni vagy az oroszokhoz”.

Wáberer György a lapnak azt is írta, „vállalkozó vagyok, de oligarcha nem, és remélem, hogy a leendő kormány csak azért nem fog senkit megbélyegezni, mert vállalkozó volt az elmúlt 16 évben is. Valójában tehát én arra tippelnék, hogy a leendő Miniszterelnök úr az önmarketing kifejezéssel üzenhetett nekem, ha egyáltalán üzenni kívánt. Semmi esetre sem szeretném azonban kisajátítani, sok száz és sok ezer, talán több tízezer támogató érdemeit.”

Az üzletember találkozót egyébként nem kezdeményezett sem a leendő miniszterelnökkel, sem más leendő kormánytaggal. Azt mondta, szakpolitikai kérdésekben ugyanakkor kész átadni vállalkozóként szerzett tapasztalatát és ismereteit ha a kormány kíváncsi a véleményére.