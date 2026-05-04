Kulcsár Edináék idénre tervezik az esküvőt

Kulcsár Edina minap követői kérdésekre válaszolt az Instagramon, és egyebek mellett arra is felelt, szeretnének-e idén esküvőt G.w.M-mel. Bár a rapperrel jogilag már házasok – 2023-ban szűk körben esküdtek meg, mikor első közös gyereküket, Amarát várták –, ám templomi szertartásra és a lakodalomra akkor nem került sor.

Idén kezdjük el szervezni majd a lagzit, csak egyelőre még nem tudom, hol kezdjük

– idézi az rtl.hu Kulcsárt, aki kiemelte: számukra az egyházi szertarás az igazén fontos.

Ezért is szeretnénk minél hamarabb megcsinálni az esküvőt. Nem a lagzit várjuk leginkább, hanem hogy Isten előtt mondjuk ki az IGEN-t! Így lesz teljes minden.

A házaspárnak azóta egy kisfia is született, Dion, 2024-ben.

