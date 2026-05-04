444: Hankó Balázs 300 millióval segítette Orbán Ráhel vágyát, közpénzből jutott magyar immerzív szinházra is

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter a saját rendelkezésre álló támogatási forrásából ítélt meg 300 millió forintos támogatást a „Walk my World” című immerzív színházi produkciónak, amire Orbán Ráhel, a miniszterelnök lánya vágyott – írja a 444. Nyomozásukból kiderült, hogy a támogatást bezsebelő cégnek korábbi működése során soha nem volt annyi piaci árbevétele, mint amennyi pénzt ütötte a markukat.

2024-ben egy Mandiner-interjúban a turisztikai szakemberként dolgozó Orbán Ráhel arról beszélt, hogy Magyarország le van maradva az immerzív színházi produkciók tekintetében.

Az immerzív színházi világban látom egyébként még a hiányt. Ha valaki elutazik Londonba vagy New Yorkba, akkor könnyű Broadway-on elmenni a színházi előadásra, hiszen angolul nagyjából mindenki ért. Ők megtehetik például, hogy Az oroszlánkirályt játsszák a gyerekeknek, míg a felnőtteknek musicaleket kínálnak. Mivel a magyar nyelvet csak megközelítőleg 15 millión beszélik, ezért némileg „hátrányban vagyunk”, de a táncszínházzal, egy újcirkuszi előadással vagy immerzív kiállításokkal sokkal nagyobb teret nyithatunk arra is, hogy ezeken a turisták részt vegyenek. S ez akkor is megvalósítható, mikor nincs mód az időjárás miatt szabadtéri programokra

– fogalmazott a leköszönő kormányfő legidősebb lánya.

A tárlat 2025-ben nyílt meg a Millenárison. A standard felnőtt belépőjegyért 12 900 forintot, míg a VIP jegyekért potom 24 900 forintot számolnak fel.

Korábban a HVG adott be közérdekű adatigénylést a Millenárishoz, amelyből kiderült ki finanszírozza a produkciót. Válaszukban közölték, hogy „a központi költségvetési támogatásból származó 1,5 milliárd forintból valósítja meg a produkciót a Millenáris. Ám annak művészeti kialakításában és üzemeltetésében nem vesz részt, saját kiadása és bevétele nincs a produkcióval kapcsolatban, a jegyeket sem ők értékesítik. Egyetlen bevétele van: bérleti díjat szed, 105 millió forintot negyedévente”.

A produkciót a Mol-Új Európa Alapítványa is támogatta 900 millió forinttal.