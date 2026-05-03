Egyelőre elnapolta a Barcelona bajnokavatását a Real Madrid

Real Madrid's Brazilian forward #07 Vinicius Junior celebrates scoring his team's second goal during the Spanish league football match between RCD Espanyol and Real Madrid CF at RCDE Stadium in Cornella de Llobregat on May 3, 2026.
Vinícius Junior két gólja döntött
24.hu
2026. 05. 03. 23:11
A második helyen álló Real Madrid 2-0-ra győzött az Espanyol vendégeként vasárnap este, a spanyol labdarúgó-bajnokság 34. fordulójában.

A madridi együttes abban a tudatban lépett pályára, hogy amennyiben nem tud nyerni, az ősi rivális FC Barcelona már most bajnok lesz. A katalánoknak azonban még várniuk kell, mivel a fővárosiak Vinicius Junior második félidőben szerzett duplájával megnyerték a meccset.

A Barca így továbbra is 11 ponttal előzi meg a Realt a tabellán, négy fordulóval az idény vége előtt.

La Liga, 34. forduló

Espanyol – Real Madrid 0-2 (0-0)
gól: Vinícius Jr. (55., 66.)

 

Celta Vigo – Elche 3-1 (2-0)
gól: Álvarez (14.), I. Aspas (30.), B. Iglesías (85.), illetve A. Silva (82., 11-esből)

 

Getafe – Rayo Vallecano 0-2 (0-1)
gól: Camello (38.), Nteka (73.)

 

Betis – Real Oviedo 3-0 (2-0)
gól: Hernández (22., 58.), Ezalzuli (45.)

 

Az állás:
1. FC Barcelona 34 29 1 4 89-31 88 pont
2. Real Madrid 34 24 5 5 70-31 77
3. Villarreal 34 21 5 8 64-39 68
4. Atlético Madrid 34 19 6 9 58-37 63
5. Betis 34 13 14 7 52-41 53
6. Celta Vigo 34 12 11 11 48-44 47
7. Getafe 34 13 5 16 28-36 44
8. Athletic Bilbao 34 13 5 16 40-50 44
9. Real Sociedad 33 11 10 12 52-52 43
10. Osasuna 34 11 9 14 40-42 42
11. Rayo Vallecano 34 10 12 12 35-41 42
12. Valencia 34 10 9 15 37-50 39
13. Espanyol 34 10 9 15 37-51 39
14. Elche 34 9 11 14 45-53 38
15. Real Mallorca 34 10 8 16 42-51 38
16. Girona 34 9 11 14 36-51 38
17. Alavés 34 9 9 16 40-53 36
18. Sevilla 33 9 7 17 40-55 34
19. Levante 34 8 9 17 38-55 33
20. Real Oviedo 34 6 10 18 26-54 28

