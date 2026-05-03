Egyelőre elnapolta a Barcelona bajnokavatását a Real Madrid

A madridi együttes abban a tudatban lépett pályára, hogy amennyiben nem tud nyerni, az ősi rivális FC Barcelona már most bajnok lesz. A katalánoknak azonban még várniuk kell, mivel a fővárosiak Vinicius Junior második félidőben szerzett duplájával megnyerték a meccset.

A Barca így továbbra is 11 ponttal előzi meg a Realt a tabellán, négy fordulóval az idény vége előtt.

La Liga, 34. forduló Espanyol – Real Madrid 0-2 (0-0)

gól: Vinícius Jr. (55., 66.) Celta Vigo – Elche 3-1 (2-0)

gól: Álvarez (14.), I. Aspas (30.), B. Iglesías (85.), illetve A. Silva (82., 11-esből) Getafe – Rayo Vallecano 0-2 (0-1)

gól: Camello (38.), Nteka (73.) Betis – Real Oviedo 3-0 (2-0)

gól: Hernández (22., 58.), Ezalzuli (45.) Az állás:

1. FC Barcelona 34 29 1 4 89-31 88 pont

2. Real Madrid 34 24 5 5 70-31 77

3. Villarreal 34 21 5 8 64-39 68

4. Atlético Madrid 34 19 6 9 58-37 63

5. Betis 34 13 14 7 52-41 53

6. Celta Vigo 34 12 11 11 48-44 47

7. Getafe 34 13 5 16 28-36 44

8. Athletic Bilbao 34 13 5 16 40-50 44

9. Real Sociedad 33 11 10 12 52-52 43

10. Osasuna 34 11 9 14 40-42 42

11. Rayo Vallecano 34 10 12 12 35-41 42

12. Valencia 34 10 9 15 37-50 39

13. Espanyol 34 10 9 15 37-51 39

14. Elche 34 9 11 14 45-53 38

15. Real Mallorca 34 10 8 16 42-51 38

16. Girona 34 9 11 14 36-51 38

17. Alavés 34 9 9 16 40-53 36

18. Sevilla 33 9 7 17 40-55 34

19. Levante 34 8 9 17 38-55 33

20. Real Oviedo 34 6 10 18 26-54 28