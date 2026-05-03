Schilling Árpád az SZFE rektorának: Az ön munkája ezennel véget ér, legyen szíves elhagyni az épületet

Mohos Márton / 24.hu
2026. 05. 03. 19:03
A rendező szerint Sepsi Enikő ebül szerzett vagyonon trónol.

A kulturális szférát érintő NKA-botrány közepette üzent Schilling Árpád Jászai Mari-díjas rendező, a Krétakör alapítója Sepsi Enikőnek, az Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) jelenlegi rektorának. A művészeti vezető a 2020-as SZFE-átszervezést és modellváltást övező botrányra utalva Facebook-bejegyzésében azt írta:

legyen szíves tudomásul venni, hogy egy ebül szerzett vagyontárgyon tetszik trónolni, amely a körülmények megváltozásával visszatér jogos tulajdonosához, az államhoz. Az alapítvány kuratóriumára a továbbiakban nincsen szükség. Az ön munkája ezennel véget ér, legyen szíves elhagyni az épületet, és átadni a kulcsokat azoknak, akik majd az átmenetet lebonyolítják.

Egy nappal ezelőtt Schilling az NKA-botrányban a bizottsági tisztségéről lemondott Vidnyányszky Attilának, a Magyar Nemzeti Színház igazgatójának is üzent:

ha már belefogtál, Attila, akkor ezzel a hirtelen jött lendülettel mintegy mondjál le az összes többi pozíciódról is!!! Különös tekintettel azokra, amelyekben pénzt osztottál, költöttél, herdáltál, és amelyekben fiatalemberek életét befolyásoltad.

