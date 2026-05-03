50 milliórétvári bencetámogatás
Belföld

Váci Hírlap: 50 milliót kapott „kulturális programokra” három Rétvári Bencéhez közeli alapítvány a választás előtt

Adrián Zoltán / 24.hu
admin Ősze András
2026. 05. 03. 21:37
Adrián Zoltán / 24.hu

50 millió közpénzt kapott három Rétvári Bencéhez kötődő alapítvány a választások előtt, hogy „kulturális programokat” szervezzenek – írja a Váci Hírlap. A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára 2026-ban a Vác központú Pest 11-es választókerületében indult jelöltként, a Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős minisztertől érkező pénzt a kampányban a következő szervezetek kapták:

  • a Dunakanyari Védegylet Alapítvány 22 millió forintot,
  • az Aktív Dunakanyar Alapítvány 18 millió forintot,
  • a Hello Dunakanyar Alapítvány 10 millió forintot.

A Váci Hírlap azt írja, A Dunakanyari Védegylet Alapítvány szervezte Rétvári Bence kampányeseményeit, például a Váci Polgári Esteket. Kurátora Bajor Gergő, a KDNP-frakció titkára, Rétvári kampányfőnöke. A 18 milliót kapó Aktív Dunakanyar Alapítvány a lap szerint olyan rendezvényeket szervezett a váci választókerületben, amelynek a KDNP-s országgyűlési képviselő volt a fővédnöke. A Hello Dunakanyar Alapítvány pedig a helyi fideszes médium, a Vác Online kiadója.

Rétvári Bence 10 ezer szavazatnyi különbséggel kapott ki a tiszás Szimon Renátától, azonban a volt államtitkár országos listáról a KDNP színeiben így is beül a májusban újonnan alakuló Parlamentbe.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Schilling Árpád az SZFE rektorának: Az ön munkája ezennel véget ér, legyen szíves elhagyni az épületet
Véletlenül egy világháborús lőszer fölött raktak tábortüzet, öt kamaszt vittek kórházba
Kislányaival közös fotókat posztolt Hosszú Katinka
Megcsípte egy szúnyog a 12 éves Bélát, térdtől lefelé lebénult a lába
aszály
Porzik Magyarország: mutatjuk, mennyire brutális az aszály
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik