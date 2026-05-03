L. Simon László az NKA-s botrányról: Jogosan vált ki felháborodást

Budapest Főváros Levéltárának főigazgatója, Kenyeres István a Facebookon arról posztolt, hogy mint aki a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) két kuratóriumának a vezetője is volt, most pedig egy harmadik tagja, pontosan látja, hogy szakterületén „mindvégig a források szűkössége és annak tovább apadása volt a legnagyobb problémánk”, illetve, hogy „a munkatársak éhbérért dolgoztak/dolgoznak”.

Éppen ezért botrányos ami most történt, nem csupán arról van szó hogy érdemtelenek kaptak érdemtelenül sok pénzt többnyire értelmezhetetlen (…) projektekre, hanem arról is hogy nem csupán az értéket teremtő előadóművészeteket, hanem többek között a magyar kulturális vagyon őrzéséért és feldolgozásáért, közzétételéért felelős intézményeket, a közgyűjteményeket is semmibe vették!

Több számadatot is hoz Kenyeres bejegyzésében, köztük azt, hogy a fideszes R56 nevű kocsmának két és félszer annyi támogatást (180 millió forintot) adtak „kulturális programok szervezésére”, mint amennyit a magyar levéltárak összesen kaptak a Magyar Nemzeti Levéltárt leszámítva.

A 444 vette észre, hogy a poszt alatt hozzászólt L. Simon László, a Fidesz egyik legnevesebb kulturpolitikusa, aki korábban maga is ellátta az NKA vezetését, illetve aki a választás után vele készített interjúnkban azt mondta, ha reménnyel nem is, de kíváncsisággal tekint a megbékélést ígérő Tisza-kormányzás elébe.

„Remek az összefoglaló” – írta a korábbi fideszes államtitkár, majd azt taglalta, az ő idejében még minden a legnagyobb rendben volt: „akkor a struktúra is működőképes volt, és a forrás sem volt kevés”. Andy Vajnát is megakadályozta ő abban, hogy az NKA-forrás egy részét elvigye az újonnan felállt filmalapba. A minap a port Demeter Szilárddal összerúgó L. Simon szerint nem lett volna más feladat, mint ezen az úton továbbmenni, de

Sajnos 2014 után ezeket az értékeket és a szemléletet nem sikerült megőrizni, ennek a végkifejlete az a pénzosztogatás, ami jogosan vált ki felháborodást.

Szerinte például az is érthetetlen, hogy a Mezőgazdasági Múzeum tervezett Gödöllőre költöztetése, aminek ő a miniszteri biztosa, is csak 70 milliót kapott az új épület művészeti koncepciójára, míg Mága Zoltán fotósa 500 milliót a ki tudja, mire (a hozzászóláshoz hozzászóló Hermann Róbert történész szerint mondjuk az MM költöztetésére semmit nem kéne költeni, így az a 70 millió forint is felesleges volt).

NKA-botrány

A múlt héten Molnár Áron beszélt először arról, hogy a Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter felügyelete alatt álló Nemzeti Kulturális Alap titokban 17 milliárd forintot osztott ki a Fideszhez köthető szervezetek, egyesületek, celebek között kulturális támogatás címszóval. Többek közt kapott 5-5 milliót Dopeman és Kis Grófo, 100 milliót Deák Bill Gyula, 17 millió forintos támogatást adtak a Bajnokok Ligája himnuszának népzenei előadására. A hírek megjelenése után Bús Balázs lemondott az NKA alelnöki pozíciójáról, Baán László, Both Miklós és Vidnyánszky Attila pedig az NKA-bizottsági tagságáról. Hankó Balázsnak az ATV stúdiójában sem sikerült megnyugtató válaszokkal szolgálnia.