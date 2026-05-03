Videó: Lángokban állt és leégett egy történelmi templom Franciországban

admin Ősze András
2026. 05. 03. 16:23

Lángokban állt és leégett április 30-án a történelmi Église Saint-Cyriaque templom Montenach településen, Franciaországban. A francia CNEWS információi szerint kora délután csaptak fel a lángok az alig 500 fős faluban, a tűzoltókat növényzeti tűz miatt riasztották a helyszínre. Az erős szél miatt a bozóttűz gyorsan átterjedt a templom tetőszerkezetére, és rövid idő alatt az egész épületet elborította.

Az oltásban több mint 60 tűzoltó vett részt.

A tűz elpusztította a tetőszerkezetet és a harangtornyot, személyi sérülés nem történt.

