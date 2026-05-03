Videó: Lángokban állt és leégett egy történelmi templom Franciországban

Lángokban állt és leégett április 30-án a történelmi Église Saint-Cyriaque templom Montenach településen, Franciaországban. A francia CNEWS információi szerint kora délután csaptak fel a lángok az alig 500 fős faluban, a tűzoltókat növényzeti tűz miatt riasztották a helyszínre. Az erős szél miatt a bozóttűz gyorsan átterjedt a templom tetőszerkezetére, és rövid idő alatt az egész épületet elborította.

Az oltásban több mint 60 tűzoltó vett részt.

🚨⛪ 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧𝗘 𝗜𝗡𝗙𝗢 — Un incendie est actuellement EN COURS dans l’église Saint-Cyriaque de Montenach, en Moselle.



Un feu de friches se serait propagé au clocher, qui a pris feu avant de S’EFFONDRER en partie.



A tűz elpusztította a tetőszerkezetet és a harangtornyot, személyi sérülés nem történt.