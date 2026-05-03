Amerika a gazdasági blokáddal „megfojtja” Iránt

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter vasárnap arról beszélt, hogy az Amerikai Egyesült Államok gazdasági blokádja „megfojtja” az iráni rezsimet, szerinte az amerikai nyomásgyakorlás eredményeként az iráni vezetés már nem képes fizetni a katonaságot sem.

Bessent a Fox Newsnak arról beszélt, hogy az iráni kikötőket érintő amerikai blokád miatt Iránnak gyorsan megtelnek a kőolajtárolói, számításaik szerint pedig egy héten belül Teherán a kőolajkutak lezárására kényszerülhet.

Megfojtjuk a rezsimet

– jelentette ki a miniszter, aki hangsúlyozta azt is, hogy az Egyesült Államok tengeri blokádja kizárólag az iráni érdekeltség alá tartozó hajókra vonatkozik, ugyanakkor az USA megakadályozza, hogy bármely ország pénzt juttasson az iráni hadseregnek, illetve az iráni Forradalmi Gárdának a Hormuzi-szoroson való szabad áthajózásért.

Scott Bessent kifejtette, hogy az Egyesült Arab Emírségek döntése a kilépésről a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetéből (OPEC), azt a reményt erősíti, hogy az iráni konfliktus lezárultát követően, a növekvő kínálatnak köszönhetően, a világpiaci olajárak alacsonyabb szintre csökkennek mint előzőleg voltak. Megjegyezte, hogy az Arab-öböl térségében több száz tankhajó vesztegel olajjal megtöltve arra várva, hogy áthajózhasson a Hormuzi-szoroson.