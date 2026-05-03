Balaton Park Circuit: Oliveirát súlyos sérüléssel vitték kórházba

2026. 05. 03. 13:28
Miguel Oliveira, a ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team portugál versenyzője a gyorsaságimotoros Superbike-világbajnokság magyarországi első versenyén a balatonfőkajári Balaton Park Circuit versenypályán 2026. május 2-án.
Bodnár Boglárka / MTI
Miguel Oliveira nagyot bukott vasárnap
Az összetett éllovas olasz Nicolo Bulega magabiztosan nyerte a vasárnapi superpole-versenyt a superbike-világbajnokság negyedik versenyhétvégéjének vasárnapi első futamán, a sorozat magyarországi állomásán, a Balaton Park Circuiten.

A tízkörösre tervezett versenyt rögtön az elsőben piros zászlóval félbe kellett szakítani azután, hogy a 6-os kanyarban Andrea Locatellit hátulról meglökték, ő pedig kisodorta Miguel Oliveira alól a motort. A szombati első futamon harmadik portugál sűrű mezőnyben esett le a versenygépről, amely aztán rá is esett.

Az orvosi stáb azonnal a segítségére érkezett, s végül mentővel vitték el, az első hírek szerint Oliveira állapota stabil, eszméleténél van, agyrázkódást és vállsérülést szenvedett.

Az újraindítást követően Bulega azonnal ellépett riválisaitól, s végül ezúttal is csak csapattársával, az összetettben második Iker Lecuonával csatázott, majd magabiztosan diadalmaskodott.

A 26 éves olasz sorozatban 15. futamán győzött az elitkategóriában, tovább javítva ezzel rekordját, amelyet a szombati sikerével állított fel.

Bulegának ez volt az egymást követő 24. dobogós helyezése, a délutáni főversenyen pedig beállíthatja a tavalyi bajnok, jelenleg már a MotoGP-ben szereplő török Toprak Razgatlioglu és az amerikai Colin Edwards rekordját.

SBK superpole-futam (8 kör, 32,600 km)

1. Nicolo Bulega (olasz, Ducati) 13:10.468 perc
2. Iker Lecuona (spanyol, Ducati) 0.894 másodperc hátrány
3. Lorenzo Baldassarri (olasz, Ducati) 5.103 mp h.

(MTI)

