Nyári napok a Sonnenthermében – ahol a víz a főszereplő

© Sonnentherme Lutzmannsburg-Frankenau GmbH
2026. 05. 04. 00:00
Vannak nyári napok, amikor vágyunk másra, egyszerűen csak vízre, napfényre és gondtalan kikapcsolódásra. A burgenlandi Sonnentherme, mely a klasszikus fürdőélménynél jóval többet nyújt, pontosan ezt adja: egy helyet, ahol a csúszdák, a termálvíz és a gyerekzsivaj együtt teremtenek igazi nyári hangulatot.

Víz, mozgás és folyamatos élmény

A fürdőt több mint 3000 négyzetméternyi vízfelület, egymásba érő csúszdák és állandó nyüzsgés jellemzi – itt szinte minden arra csábít, hogy ne csak belemerüljünk a vízbe, hanem szó szerint lubickoljunk az élményekben. A fürdő saját mozija sem hétköznapi: a Cinesplash 5D vízi mozivetítést vízpermet és különböző effektek teszik még élményszerűbbé.

A Fun World benti részén hullámmedence, vadvízi csatorna és izgalmas vízi elemek gondoskodnak a folyamatos mozgásról. A szabadtéri részleg ugrótornyokkal, mászófallal egészíti ki az élményt, de található itt játszótér és showszínpad is.

A Speed World részben az igazán gyors csúszdák váltják egymást. Az óriás csúszdák rendszere itt valódi adrenalinélményt kínál, amely a fürdő egyik leglátványosabb és legnépszerűbb része. Nem egy-egy attrakcióról van szó, hanem egy folyamatos élményláncról, amely könnyen beszippant akár több órára! Itt található Ausztria leghosszabb beltéri vízicsúszdája, illetve a világ leghosszabb VR-csúszdája is. Nyáron mindez még inkább kitágul: a szabadtéri medencék, a napozóterek és a zöld pihenőrészek szinte észrevétlenül kapcsolják össze a játékot a pihenéssel.

Egy nap, amikor mindenki jól érzi magát

A Sonnentherme egyik legnagyobb erőssége, hogy a legkisebbekre is gondol. A Baby World részben 34 °C körüli víz, sekély medencék, csobogók, kinti homokos part és nyugodtabb terek várják a családokat, így már egészen pici gyerekekkel is biztonságosan, kényelmesen fürdőzhetünk. Miközben a gyerekek csúszdáról csúszdára rohannak, a felnőtteknek is jut tér a feltöltődésre. A csendesebb medencékben meleg víz, masszázspadok és lassabb ritmus fogadja azokat, akik inkább megpihennének. A fürdő így két világot kapcsol össze: az aktív, játékos élményeket és a nyugodtabb, pihentető, feltöltő jelenlétet.

Maradni is megéri

Ha a nap végén nemcsak az élményekre, hanem a kényelmes pihenésre is vágyunk, a Sonnentherme környékén többféle szállás közül választhatunk. A közvetlen fürdőkapcsolatot keresők számára a Hotel Sonnenpark szinte a fürdő meghosszabbításaként működik: családbarát szolgáltatásaival, programjaival és közvetlen átjárásával teljes, gondtalan élményt kínál. Hasonlóan kényelmes alternatívát jelentenek a Thermen Chalets apartmanházai, ahol a fürdő közelsége és a privát otthonunk komfortja találkozik. Akik pedig egyszerűbb, nyugodtabb szállást keresnek, a Pension Sonnengarten barátságos, családias hangulatával kínál kellemes pihenést a fürdőtől sétatávolságra.

A „Sonnentherme” név nem véletlen: Burgenland Ausztria egyik legnaposabb vidéke, és ez a hangulat a fürdő minden részében érezhető. A víz, a napfény és a könnyed, nyári pezsgés együtt adja azt az élményt, amiért sokan újra és újra visszatérnek ide.

További információk az austria.info oldalon.

