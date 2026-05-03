A legsötétebb éjszakától Chivu diadaláig: 21. aranyát nyerte meg az Inter

A milánói kék-feketéknek az aranyéremhez egy pont is elég lett volna, ám Marcus Thuram első félidő ráadásában és Henrih Mhitarjan nyolcvanadik percben szerzett góljával mindhármat begyűjtötte, így három fordulóval az idény vége előtt 12 pontra nőtt az előnye a tavalyi bajnok, jelenleg második helyen álló Napolival szemben.
Az Inter a legutóbbi hat szezonból háromszor diadalmaskodott, viszont most először nyert Cristian Chivu vezetőedző irányításával, aki tavaly júniusban vette át a csapatot.
Tette ezt egy olyan időszakban, amikor a csapat az egyetlen ponttal lemaradva a Napoli mögött elbukta a 2024–25-ös Serie A-címet, a Bajnokok Ligája döntőjében pedig megalázó, 5-0-s vereséget szenvedett a Paris Saint-Germaintől.
2025. június 3-án Simone Inzaghi közös megegyezéssel távozott, utódja pedig az a Chivu lett, aki alig rendelkezett edzői rutinnal. A román szakember nyert egy scudettót az Inter Primaverával (2021), és megmentette a kieséstől a Parmát – ugyanakkor fiatal szakemberként mindössze 13 Serie A-mérkőzéssel a háta mögött bólintott rá az ajánlatra.
Chivu azonban okosan nem változtatta meg túlságosan Inzaghi játékrendszerét, ahogy a La Gazzetta dello Sport fogalmazott, az Inter igazi erőssége ismét a régóta betanult játékrendszer automatikussága volt.
A kipróbált és bevált 3-5-2-es felállásra támaszkodott, a kommunikációjában is bátor volt, és az Inter történetének ötödik olyan edzője lett, aki a debütáló szezonjában aranyat tudott nyerni. Előtte legutóbb erre José Mourinho volt képes – még 2008-09-ben.
Serie A, 35. forduló
Internazionale – Parma 2-0 (1-0)
gól: Thuram (45+2.), Mhitarjan (80.)
Sassuolo – AC Milan 2-0 (1-0)
gól: Berardi (5.), Laurienté (47.)
Juventus–Verona 1-1 (0-1)
gól: Vlahovic (62.), illetve Bowie (34.)
Bologna – Cagliari 0-0
Az állás:
1. Internazionale 35 26 4 5 82-31 82 pont – már bajnok
2. Napoli 35 21 7 7 52-33 70
3. AC Milan 35 19 10 6 48-29 67
4. Juventus 35 18 11 6 58-30 65
5. Como 35 17 11 7 59-28 62
6. AS Roma 34 19 4 11 48-29 61
7. Atalanta 35 14 13 8 47-32 55
8. Bologna 35 14 7 14 42-41 49
9. Sassuolo 35 14 7 14 43-44 49
10. Lazio 34 12 12 10 37-33 48
11. Udinese 35 13 8 14 43-46 47
12. Parma 35 10 12 13 25-42 42
13. Torino 35 11 8 16 39-58 41
14. Genoa 35 10 10 15 40-48 40
15. Fiorentina 34 8 13 13 38-45 37
16. Cagliari 35 9 10 16 36-49 37
17. Lecce 35 8 8 19 24-47 32
18. Cremonese 34 6 10 18 26-51 28
19. Verona 35 3 11 21 24-57 20 – kiesett
20. Pisa 35 2 12 21 25-63 18 – kiesett