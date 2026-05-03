A legsötétebb éjszakától Chivu diadaláig: 21. aranyát nyerte meg az Inter

A milánói kék-feketéknek az aranyéremhez egy pont is elég lett volna, ám Marcus Thuram első félidő ráadásában és Henrih Mhitarjan nyolcvanadik percben szerzett góljával mindhármat begyűjtötte, így három fordulóval az idény vége előtt 12 pontra nőtt az előnye a tavalyi bajnok, jelenleg második helyen álló Napolival szemben.

Az Inter a legutóbbi hat szezonból háromszor diadalmaskodott, viszont most először nyert Cristian Chivu vezetőedző irányításával, aki tavaly júniusban vette át a csapatot.

Tette ezt egy olyan időszakban, amikor a csapat az egyetlen ponttal lemaradva a Napoli mögött elbukta a 2024–25-ös Serie A-címet, a Bajnokok Ligája döntőjében pedig megalázó, 5-0-s vereséget szenvedett a Paris Saint-Germaintől.

2025. június 3-án Simone Inzaghi közös megegyezéssel távozott, utódja pedig az a Chivu lett, aki alig rendelkezett edzői rutinnal. A román szakember nyert egy scudettót az Inter Primaverával (2021), és megmentette a kieséstől a Parmát – ugyanakkor fiatal szakemberként mindössze 13 Serie A-mérkőzéssel a háta mögött bólintott rá az ajánlatra.

Chivu azonban okosan nem változtatta meg túlságosan Inzaghi játékrendszerét, ahogy a La Gazzetta dello Sport fogalmazott, az Inter igazi erőssége ismét a régóta betanult játékrendszer automatikussága volt.

A kipróbált és bevált 3-5-2-es felállásra támaszkodott, a kommunikációjában is bátor volt, és az Inter történetének ötödik olyan edzője lett, aki a debütáló szezonjában aranyat tudott nyerni. Előtte legutóbb erre José Mourinho volt képes – még 2008-09-ben.