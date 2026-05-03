forma-1f1andrea kimi antonellimiami nagydíj 2026
Forma-1

Forma-1: Hadjar falba csapódott, Gasly fejre állt, Antonelli győzött

MIAMI, FLORIDA - MAY 03: Race winner Andrea Kimi Antonelli of Italy and Mercedes AMG Petronas F1 Team gets out of the car in parc ferme during the F1 Grand Prix of Miami at Miami International Autodrome on May 03, 2026 in Miami, Florida. Rudy Carezzevoli/Getty Images/AFP
Rudy Carezzevoli / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Antonelli győzött a Miami Nagydíjon
24.hu
2026. 05. 03. 21:06
MIAMI, FLORIDA - MAY 03: Race winner Andrea Kimi Antonelli of Italy and Mercedes AMG Petronas F1 Team gets out of the car in parc ferme during the F1 Grand Prix of Miami at Miami International Autodrome on May 03, 2026 in Miami, Florida. Rudy Carezzevoli/Getty Images/AFP
Rudy Carezzevoli / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Antonelli győzött a Miami Nagydíjon
A pontversenyben vezető Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz pilótája nyerte a vasárnapi Forma-1-es Miami Nagydíjat. A második helyen a vb-címvédő brit Lando Norris végzett a McLarennel, a harmadik pedig csapattársa, az ausztrál Oscar Piastri lett. A Mercedes olasz versenyzője így 20 pontra növelte előnyét a második helyen álló csapattársával, az ezúttal negyedik Russellel szemben.

Az előző futamot, a Japán Nagydíjat március 29-én rendezték, azóta szünetelt a világbajnokság, mert a közel-keleti fegyveres konfliktus miatt a Bahreini és Szaúd-Arábiai Nagydíjat törölték. A vasárnapi futam az eredetileg tervezettnél három órával korábban kezdődött a várható viharos időjárás miatt.

A rajt után Max Verstappen autója egy kisebb ütközés miatt megpördült, de a négyszeres világbajnok holland villámgyorsan irányba fordította a Red Bullt és folytatni tudta a futamot.

Az első helyről indult Antonelli a második helyre került, mert a harmadik pozícióból kezdő monacói Charles Leclerc megelőzte. Norris haladt a harmadik, Piastri pedig a negyedik helyen.

Elátkozott hatodik kör

A hatodik körben két francia pilóta is kiesett: Pierre Gasly (Alpine) az ausztrál Liam Lawsonnal (Racing Bulls) ütközött, fejre állt, de megúszta komolyabb sérülés nélkül – de később Lawson is kiállni kényszerült.

A boxutcából rajtolt Isack Hadjar (Red Bull) pedig elhibázott egy kanyart és miután a falnak csapódott, dühében percekig püfölte a kormánykereket.

Az aszfaltcsíkra került törmelék eltakarítása miatt hosszú percekig a biztonsági autó mögött rótták a köröket a versenyzők.

Leclerc az utolsó körben lelassult

A folytatásban az élmezőnyben Norris, Antonelli, Leclerc, Piastri volt a sorrend, de az előzéseknek köszönhetően ez gyakran változott. A kerékcserék után is Antonelli vezetett, mögötte Norris, Verstappen, Leclerc, Russel és Piastri közvetkezett. Tíz körrel a vége előtt Leclerc megelőzte Verstappent és átvette a harmadik helyet, majd Piastri is maga mögé utasította a hollandot.

Az utolsó előtti körben Piastri megelőzte Leclerc-t, aki megpördült, de remek reflexszel megfogta az autóját, amely az utolsó körben lelassult, így a monacói végül csak a hatodikként ért célba, mert Russell és Verstappen is visszaelőzte.

Az első két helyen már nem történt változás, Antonelli magabiztosan nyert és harmadik futamgyőzelmét ünnepelhette, és Norris második helyét sem fenyegette veszély.

A szezon május 22-24-én Kanadában folytatódik.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Schilling Árpád az SZFE rektorának: Az ön munkája ezennel véget ér, legyen szíves elhagyni az épületet
Véletlenül egy világháborús lőszer fölött raktak tábortüzet, öt kamaszt vittek kórházba
Kislányaival közös fotókat posztolt Hosszú Katinka
Megcsípte egy szúnyog a 12 éves Bélát, térdtől lefelé lebénult a lába
Váci Hírlap: 50 milliót kapott „kulturális programokra” három Rétvári Bencéhez közeli alapítvány a választás előtt
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik