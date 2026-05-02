Szinte már bajnok a Barcelona

Nehéz lesz már kicsavarni a végső győzelmet a Barcelona kezéből a spanyol labdarúgó-bajnokságban.

Hansi Flick csapata idegenben verte 2-1-re az Osasunát, így 14 pont az előnye a Real Madriddal szemben, amely már csak 15 pontot szerezhet.

Ugyan Robert Lewandowskinak már az első félidőben volt egy nagy helyzete, a lengyel csatár a kapu fölé célzott. A Barca sokáig nem találta a fogást ellenfelét, aztán pont Lewandowski volt, aki megszerezte a vezetést fejjel, de ehhez kellett Marcus Rashford parádés beadása is a 81. percben. Szinte azonnal jött a duplázás, Ferran Torrest ugratták ki, aki laposan fejezte be az akciót. Szépített ugyan az európai kupaindulásért versenyző Osasuna, de többre már nem maradt idő.

A Barcelona ezzel a sikerrel karnyújtásnyira van attól, hogy megvédje a címét. A bajnokság már abban az esetben is eldőlhet, ha a Real kikap az Espanyol vendégeként, de akár a jövő heti el Clásicón is bebiztosíthatja első helyét a Barca.

Csikócsapattal is nyert az Atlético

A hajrában szerzett két gólnak köszönhetően az Atlético Madrid 2-0-ra győzött a Valencia vendégeként, és őrzi a Bajnokok Ligája-indulást jelentő negyedik helyét.

Diego Simeone vezetőedző együttese, amely kedden az Arsenal otthonában lép pályára a BL elődöntőjének visszavágóján, az áprilisi négy vereség következtében csúszott vissza a negyedik pozícióba, de a múlt heti és a szombati sikerrel szinte biztos, hogy rosszabb helyen nem végezhet az idény végén. A madridiak több akadémistát is bevetettek a meccsen, a gólokat szerző Luque és Cubo is most debütáltak az első csapatban, csereként.

A harmadik helyen álló Villarreal kora délután 5-1-re verte a Levantét, így eldőlt, hogy a 2021-es Európa Liga-győztes a következő idényben biztosan BL-induló lesz.