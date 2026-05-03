oroszországhazaárulásítéletkémkedés
Nagyvilág

Csak tavaly több mint 200 embert ítéltek el hazaárulásért Oroszországban

In this handout picture released by the Perm Regional Court on June 26, 2025, photographer Grigory Skvortsov stands inside the glass defendants' box during the verdict announcement in his treason trial. A Russian court said on June 26, 2025 it had sentenced a photographer to 16 years in jail for treason after a closed-door trial, without giving details of the charges. Grigory Skvortsov, 35, said while in pre-trial detention he had given a US journalist a book about Soviet bunkers and other material -- but that the information was declassified and publicly available online. (Photo by Handout / Perm Regional Court / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / Perm Regional Court" - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
Handout / Perm Regional Court / AFP
A tavaly júniusban, zárt ajtók mögött hazaárulásért 16 év börtönbüntetésre ítélt Grigorij Szkvorcov fotós. A vádak részleteit nem közölte sem a vádhatóság, sem a bíróság, de állítólag azért emeltek vádat a fotós ellen, mert egy amerikai újságírónak adott egy szovjet bunkerekről szóló könyvet és más anyagokat, de az információk nyilvánosan elérhetők.
24.hu
2026. 05. 03. 20:36
In this handout picture released by the Perm Regional Court on June 26, 2025, photographer Grigory Skvortsov stands inside the glass defendants' box during the verdict announcement in his treason trial. A Russian court said on June 26, 2025 it had sentenced a photographer to 16 years in jail for treason after a closed-door trial, without giving details of the charges. Grigory Skvortsov, 35, said while in pre-trial detention he had given a US journalist a book about Soviet bunkers and other material -- but that the information was declassified and publicly available online. (Photo by Handout / Perm Regional Court / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / Perm Regional Court" - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
Handout / Perm Regional Court / AFP
A tavaly júniusban, zárt ajtók mögött hazaárulásért 16 év börtönbüntetésre ítélt Grigorij Szkvorcov fotós. A vádak részleteit nem közölte sem a vádhatóság, sem a bíróság, de állítólag azért emeltek vádat a fotós ellen, mert egy amerikai újságírónak adott egy szovjet bunkerekről szóló könyvet és más anyagokat, de az információk nyilvánosan elérhetők.
Többségük 10-15 évet is a rácsok mögött tölthet, de vannak, akik 20 évet is. Az utóbbi években folyamatosan nő a hazaárulás címén elítéltek száma.

Tavaly 219 embert ítéltek el az orosz bíróságok hazaárulás címén – közölte az MTI beszámolója alapján vasárnap a TASZSZ orosz állami hírügynökség az orosz legfelsőbb bíróság adataira hivatkozva. A törvényszék szerint ezenfelül 14 személyt ítéltek el 2025-ben kémkedés miatt, 29-et pedig külföldi állammal, nemzetközi vagy külföldi szervezettel való olyan együttműködés címén, amely támogatta őket Oroszország biztonsága elleni tevékenységükben.

A hazaárulásért elítéltek többségére, 156 főre a bíróságok 10-15 évi szabadságvesztést szabtak ki, 31-re 15-20 évet, 29-re pedig 5-10 évet. Ezenkívül a bíróságok 78 elítéltre halmazati büntetésként összesen 18,9 millió rubel (mintegy 78 millió forint) összegű pénzbírságot róttak ki. A kémkedésért elítélt külföldiekre a leggyakrabb esetben 10-15 év szabadságvesztést szabtak ki.

Az Oroszország biztonságát sértő, külföldi szervezettel való együttműködésért – a hazaárulás bűntettének hiányában – a bíróságok 2-8 év szabadságvesztést szabtak ki.

Demográfia

A statisztika szerint 2025-ben 197 férfit és 22 nőt ítéltek el hazaárulásért. Az elítéltek 40 százalékát a 31 és 50 év közötti vádlottak (88 fő) tették ki, 26 százalékukat az 51-60 év közöttiek, 6 százalékot pedig a 60 év felettiek. 12 elítélt 14 és 17 év közötti, 52 ember 18 és 24 év közötti, 35 fő pedig 25 és 30 év közötti volt.

A hazaárulás címén elítéltek többsége, 117 fő nem rendelkezett állandó jövedelemmel. Tízen voltak kereskedelmi vagy egyéb szervezet alkalmazottjai, heten vállalkozók, öten köztisztviselők és tizenketten pedig katonák.

Tavalyelőtt és azelőtt

2024-ben 145 embert ítéltek el hazaárulásért, 23-at kémkedésért, 21-et pedig külföldi szervezettel való, az országnak ártó együttműködésért. 2023-ban hazaárulásért 39, kémkedését pedig 9 személyt ítéltek el.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Kutatás: Soha nem volt még ilyen népszerűtlen Trump az USA-ban
Videó: lángokban állt és leégett egy történelmi templom Franciaországban
Királyi vendég, migránscsónak és bányászdüh a hét képein
Trump emeli a tétet, a korábban bejelentettnél is több katonát fog kivonni Németországból
Váci Hírlap: 50 milliót kapott „kulturális programokra” három Rétvári Bencéhez közeli alapítvány a választás előtt
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik