Magyar Kupa: egy félidőnyi DVSC-remény után hengerelt az ETO női kézicsapata

Kristine Breistöl, a Győr (b) és Tóvizi Petra, a DVSC játékosa (k) a Török Bódog női kézilabda Magyar Kupa döntőjében játszott Győri Audi ETO KC - DVSC Schaeffler mérkőzésen a Tatabányai Multifunkcionális Csarnokban 2026. május 3-án.
Szigetváry Zsolt / MTI
Kristine Breistöl lő Tóvizi Petra felett
2026. 05. 03. 20:17
A Győri Audi ETO KC öt év után nyerte meg ismét a női kézilabda Magyar Kupát, miután a vasárnap esti fináléban, Tatabányán 37-26-ra legyőzte a Debrecent.

Labdaszerzés utáni két gyors ETO-góllal indult a találkozó, majd sorozatban három hajdúsági találatot láthatott a közönség. Mindkét együttes jól védekezett, míg támadásban egyaránt több volt a hiba, 12 perc elteltével 5-4-re a Győrnél volt az előny. Hatadou Sako sorozatban három hajdúsági lövést hatástalanított, a Győr pedig 7-4-es előnyre tett szert.

Az első félidő derekán egymást követő négy támadás is hétméteressel zárult, majd a győri szurkolók a francia kapusukat éltették, miután két kézzel lehúzott egy ziccert.

A zöld-fehérek két-három találattal vezettek az első játékrész második felének jelentős részében, ám a hétmétereseit hibátlanul értékesítő Alicia Toublanc vezetésével látótávolságban maradt a Debrecen. Az ETO előnye két találat volt a szünetre, amely a második félidő elején Csernyánszki Liliána góljával egyre olvadt (16-15).

Szünet után már csak az ETO volt a pályán

Innen aztán minden megváltozott, az ETO 4-0-s sorozatot produkálva bő hét perc alatt hét góllal meglépett (24-17), a DVSC többet rontott támadásban, mint korábban.

Dione Housheer, Bruna de Paula és Sako is remekelt a kisalföldieknél, 44 perc pergett le, amikor csapata kilencgólos hátrányánál harmadszor is időt kért Szilágyi Zoltán vezetőedző (29-20).

A játékmegszakítás nem segített, a következő győri támadásnál rászámolhatott a riválisra a kisalföldi szurkolótábor, majd felharsant a „Játszik az ETO” rigmus.

Sako a 49. percben hétméterest hárított – ez volt az első kihagyott büntető a találkozón –, csapata pedig tartotta a tíz találat környéki különbséget.

A záró tíz perce így már nem maradt kérdés: 16. alkalommal is megnyerte a Magyar Kupát a Győr.

Pertus megsérült

A végjáték krónikájához tartozik, hogy Petrus Mirtill egy ütközés után saját lábán, de fájdalmas arccal jött le a pályáról.

Az NB I-ben és a Bajnokok Ligájában egyaránt címvédő kisalföldiek sikeréhez Bo van Wetering nyolc, Housheer tíz góllal járult hozzá, a DVSC-ből Toublanc kilencszer volt eredményes. Sako 15 védéssel járult hozzá a trófea elhódításához, a debreceni Jessica Ryde hét, Adrianna Placzek pedig két lövést hárított.

Kézilabda, női Magyar Kupa

Döntő:
Győri Audi ETO KC-DVSC Schaeffler 37-26 (16-14)
gól: Housheer 10, Van Wetering 8, Jörgensen 4, De Paula 3, Stanko 3, Hovden 2, Elver 2, Dahl 2, Hagman 2, Dulfer 1, illetve Toublanc 9, Hámori 4, Csernyánszki 4, Tóvizi 2, Petrus 2, Thorleifsdóttir 2, Ivancok-Soltic 1, Vámos M. 1, Grosch 1

 

a 3. helyért:
FTC-Rail Cargo Hungaria – Motherson Mosonmagyaróvári KC 34-30 (19-18)

