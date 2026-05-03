Kutatás: Soha nem volt még ilyen népszerűtlen Trump az USA-ban

Történelmi mélypontra zuhant Donald Trump amerikai elnök népszerűsége, az amerikaiak kétharmada azt gondolja, hogy rossz irányba halad az ország – derült ki a Washington Post, az ABC News és az Ipsos friss közvélemény-kutatásából. Trump népszerűsége 37 százalékra esett vissza, ez a szám februárban még 39 százalék volt.

A kutatásban több mint 2500 embert kérdeztek meg, a válaszadók 70 százaléka szerint Trump nem megbízható, nem őszinte és nem mérlegeli alaposan a döntéseket. A kutatásban résztvevők 60 százaléka úgy látja, az elnök nincs birtokában az elnöki tisztség betöltéséhez szükséges szellemi képességeknek.

A kutatásból kiderült, hogy az amerikaiak legnagyobb problémája a megélhetés: a költségek növekedése és az infláció. A válaszadók több mint 70 százaléka elégedetlen azzal, ahogyan az amerikai elnök ezeket a problémákat kezeli.

A válaszadók 61 százaléka szerint hiba volt katonai erőt alkalmazni Irán ellen, és kevesebb mint 20 százalékuk véli úgy, hogy az Egyesült Államok iráni fellépése sikeres volt. A kutatás szerint a háborús intézkedések széles körben népszerűtlenek, és a gazdasági következmények egyre súlyosabbak, miközben a Fehér Ház arról próbálja meggyőzni az amerikaiakat, hogy Trump alatt jobb helyzetben vannak, mint a demokraták alatt.