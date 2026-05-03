Kutatás: Soha nem volt még ilyen népszerűtlen Trump az USA-ban

admin Ősze András
2026. 05. 03. 19:51
Jim WATSON / AFP
Az amerikaiak kétharmada azt is gondolja, hogy rossz irányba halad az ország.

Történelmi mélypontra zuhant Donald Trump amerikai elnök népszerűsége, az amerikaiak kétharmada azt gondolja, hogy rossz irányba halad az ország – derült ki a Washington Post, az ABC News és az Ipsos friss közvélemény-kutatásából. Trump népszerűsége 37 százalékra esett vissza, ez a szám februárban még 39 százalék volt.

A kutatásban több mint 2500 embert kérdeztek meg, a válaszadók 70 százaléka szerint Trump nem megbízható, nem őszinte és nem mérlegeli alaposan a döntéseket. A kutatásban résztvevők 60 százaléka úgy látja, az elnök nincs birtokában az elnöki tisztség betöltéséhez szükséges szellemi képességeknek.

A kutatásból kiderült, hogy az amerikaiak legnagyobb problémája a megélhetés: a költségek növekedése és az infláció. A válaszadók több mint 70 százaléka elégedetlen azzal, ahogyan az amerikai elnök ezeket a problémákat kezeli.

A válaszadók 61 százaléka szerint hiba volt katonai erőt alkalmazni Irán ellen, és kevesebb mint 20 százalékuk véli úgy, hogy az Egyesült Államok iráni fellépése sikeres volt. A kutatás szerint a háborús intézkedések széles körben népszerűtlenek, és a gazdasági következmények egyre súlyosabbak, miközben a Fehér Ház arról próbálja meggyőzni az amerikaiakat, hogy Trump alatt jobb helyzetben vannak, mint a demokraták alatt.

