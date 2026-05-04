„Az én fiamnak is mások plazmája segített túlélni” – egy anya története

Tímea tisztán emlékszik arra a pillanatra, amikor eldöntötte, hogy elmegy plazmát adni. Még Borsodban élt, amikor egy barátnője rendszeresen járt Miskolcra, és őt is hívta. Akkor még keveset tudott róla, de kíváncsi volt. A barátnője elmondta, hogy ezzel másokon segít, és bár csak kevés idő, mégis hatalmas jelentősége van. Ez a gondolat mélyen megérintette. Akkor értette meg, hogy ami valakinek természetes, az másnak életmentő lehet.

Később az élet egészen személyes értelmet adott ennek.

“A fiamnál rosszindulatú daganatot diagnosztizáltak – meséli Tímea. Négy műtéten esett át, negyven kemoterápiás kezelést kapott. A kezelések során plazmára is szüksége volt. Ez volt az a pillanat, amikor minden más megvilágításba került. Addig is tudtam, hogy ezzel segítek valakinek, de onnantól kezdve pontosan éreztem, mit jelent ez a szó: „segítség”. A kórházban töltött hónapok alatt sokszor eszembe jutott, hogy valahol most is ül valaki, és éppen vért vagy plazmát ad, és az ő plazmája most épp az én fiamnak segít túlélni. Akkor értettem meg igazán, mit jelent önzetlenül adni.”

Tímea szerint a plazmaadás fontos üzenetet hordoz: sosem tudhatjuk, mikor és kinek lesz rá szüksége.

Lehet, hogy egy ismeretlen ember életét mentjük meg, de az is lehet, hogy egy szerettünkét. A plazmaadás azt jelenti, hogy nem vagyunk egyedül, hogy a jó szándék képes összekötni embereket, akik soha nem találkoznak, mégis segítik egymást.

