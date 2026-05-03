Hármas karambol az M7-esen, több mint 7 km-es a torlódás

Három gépkocsi ütközött vasárnap délután az M7-es autópálya 87-es kilométerszelvényénél Balatonfőkajár térségében, a hatósági munkálatok idejére lezárták a főváros felé vezető pályaszakaszt – közölte a katasztrófavédelem az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint a balatonfűzfői hivatásos és a polgárdi önkormányzati tűzoltók az érintett pályaszakasz teljes lezárása mellett végzik a munkálatokat.

Az Útinform délután 17 órakor közölte, hogy a 87-es km-nél mindkét sávon megindult a forgalom. A torlódás meghaladja a 7 km-t. A menekülő úton, a 7-es főúton, Lepsény belterületén, a Fő út és a Vasút utca kereszteződéséig a 71-es főúttól is több kilométer hosszan torlódnak a gépjárművek.