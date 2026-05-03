Buszbaleset Dobronyánál: magyarok, lengyelek, ukránok és szlovákok utaztak a járművön

Súlyos közlekedési baleset történt vasárnap reggel 8 óra körül a Zólyom járásbeli Dobronyán (Dobrá Niva), Szlovákiában. Az előzetes információk szerint egy autóbusz az oldalára borult, és az incidens során többen is megsérültek – írta a mentőszolgálat operatív központjára (OS ZZS) hivatkozva az Új Szó.

A helyszínre három mentőautó érkezett, továbbá egy mentőhelikoptert is riasztottak. Az Országos Tűzoltó- és Mentőszolgálat (HaZZ) a Facebookon közölte, hogy a buszon két sofőr és tizenhat utas tartózkodott, közülük többen különböző fokú sérüléseket szenvedtek.

A Besztercebányai Kerületi Rendőr-főkapitányság szóvivője, Nikola Žabková elmondta, hogy egy Horvátországból Lengyelországba tartó kirándulóbuszról volt szó, amelyen magyar, lengyel, ukrán és szlovák állampolgárságú személyek utaztak.

A hatóságok pontosítása szerint a baleset után kilenc embert szállítottak kórházba könnyű sérülésekkel. Egy 27 éves lengyel nőt – aki szintén könnyebben sebesült meg – mentőhelikopterrel a besztercebányai kórházba vittek.