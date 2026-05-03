Kislányaival közös fotókat posztolt Hosszú Katinka

Anyák napja alkalmából családi fotókat mutatott közösségi oldalán Hosszú Katinka. Az úszónőnek és férjének, Gelencsér Máténak két lánya van: Kamília 2023 nyarán jött világra, Szofi pedig múlt októberben született meg.

Amióta anyuka vagyok, teljesen másképp élem meg az Anyák napját. Már nemcsak gyerekként nézek az anyukámra, hanem pontosan érzem, mennyi szeretet, erő, türelem és lemondás van minden egyes nap mögött. Sokszor fárasztó, sokszor láthatatlan… mégis a világ legszebb érzése, amikor két kis kar átölel és azt mondja: „Anya.” Mióta én is anya lettem, még jobban csodálom az anyukákat. 🌸Boldog Anyák napját minden édesanyának!🌸

