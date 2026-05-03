Véletlenül egy világháborús lőszer fölött raktak tábortüzet, öt kamaszt vittek kórházba

Megsérült öt fiatal az alsó-ausztriai Sankt Oswald településen egy tábortűznél történt robbanás következtében, amelyet egy világháborús lőszer okozott – közölte vasárnap az osztrák rendőrség.

A 10 és 14 év közötti fiatalok – négy lány és egy fiú – szombat este egy tábortűznél ültek, amikor a robbanás bekövetkezett. A hatóságok szerint egy olyan világháborús lőszer okozta a robbanást, amely a tábortűz alatt volt a földben. A sérülteket egy linzi kórházba szállították, de az egészségügyi intézmény közlése szerint mindössze járóbeteg-ellátásra szorultak.

A rendőrség egy másik tűzrakóhelyet is megvizsgált annak közelében, ahol a robbanás bekövetkezett, és ott is egy háborús maradványra leltek, egy puskagránátra, amelyet időközben már hatástalanítottak. A gránát mindössze pár centiméterrel volt a föld felszíne alatt. Több robbanótestet nem találtak a térségben, mindemellett nyomozás indult annak kiderítésére, hogy a háborús relikviák miként kerülhettek a tűzrakóhelyek alá.