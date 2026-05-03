Első lépések az esküvőszervezés útvesztőjében: hogyan álljunk neki?

Az esküvő életed legszebb napja – halljuk számtalanszor hollywoodi filmekben, glossy magazinokban vagy a saját anyánktól. Ám, aki valaha részt vállalt már egy esküvő megszervezésében, az biztosan hozzáteszi, hogy az egyik legmelósabb és legköltségesebb is. Látva a magyarországi inflációs adatokat, egyhamar nem is lesz olcsóbb. De mégis mennyi az annyi?

Mennyiből jön ki ma egy lagzi Magyarországon? Mennyire megerőltető 2026-ban megszervezni egy esküvőt?

A téma nemcsak újságíróként piszkálta a fantáziámat, hanem menyasszonyként is, aki maga is javában benne van az esküvőszervezésben.

A fenti kérdésekre természetesen nem létezik egyetlen helyes válasz: ahány páros, annyiféle megoldás – ráadásul, a tapasztalat azt mutatja, ha esküvőről van szó, a határ a csillagos ég. Vagy még inkább a fejüket házasságra adók pénztárcájának vastagsága.

Jegyespárok és szolgáltatók bevonásával próbáltuk kideríteni, hogy a 2026-os esküvői szezonban milyen kihívásokkal és árakkal szembesülhetnek a házasságra lépők.

Akiket felkerestünk, egyöntetűen azt mondták, a helyszín és a catering jelentik a legnagyobb kiadást, ezért a 24.hu új cikksorozatának első részének fókuszába is ezt a területet helyezzük.

De először: a vendéglista

Mielőtt rátérnénk a rendezvényhelyszínek széles tárházára, van az esküvőszervezésnek egy nulladik lépése: eldönteni, hogy nagyjából hány fővel tervezzük együtt ünnepelni a nagy napot. A násznép mérete nagyban befolyásolja a helyszínkeresést is.

A vendéglista összeállítását több oldalról lehet megközelíteni: van, aki csak a szívére hallgat, más a hagyományokat követi. Az általunk felkeresett menyasszonyok, vőlegények eltérő módon gondolkodtak.

Flóra például azt meséli, hogy senkit nem szerettek volna megbántani, de családias esküvőt terveztek, így nem hívhattak meg mindenkit.

Krisztina arról beszél, akadtak vendégeik, akik kizárólag a családi viszály elkerülése végett kaptak meghívót. Annáék ugyanakkor határozottak voltak: vőlegényével már a szervezés legelején megállapodtak abban, kiket szeretnének látni a vendégseregben, és ehhez tartották magukat.

arról beszél, akadtak vendégeik, akik kizárólag a családi viszály elkerülése végett kaptak meghívót. Annáék ugyanakkor határozottak voltak: vőlegényével már a szervezés legelején megállapodtak abban, kiket szeretnének látni a vendégseregben, és ehhez tartották magukat.

Hány fős esküvők jellemzők ma Magyarországon?

A korábban gyakoribb, 150–200 fős lakodalmak helyett egyre több pár szervez kisebb, családiasabb esküvőt

– mondta el megkeresésünkre Nagy Csaba, a Semsei Gastronomy cégcsoporthoz tartozó Budapest Party Service catering-szolgáltató értékesítési igazgatója.

A szakember meglátása alapján öt évvel ezelőtt még sokkal gyakoribbak voltak a nagy, akár 250–300 fős lagzik – különösen a Covid utáni időszakban, amikor sok pár egyszerre pótolta az elhalasztott esküvőjét és a bezártság után minél több vendéget hívtak meg. Azóta viszont fokozatosan csökken a nagyszabású esküvők aránya, és ma már az intimebb, kisebb létszámú ünnepek dominálnak.