Első lépések az esküvőszervezés útvesztőjében: hogyan álljunk neki?

Az esküvő életed legszebb napja – halljuk számtalanszor hollywoodi filmekben, glossy magazinokban vagy a saját anyánktól. Ám, aki valaha részt vállalt már egy esküvő megszervezésében, az biztosan hozzáteszi, hogy az egyik legmelósabb és legköltségesebb is. Látva a magyarországi inflációs adatokat, egyhamar nem is lesz olcsóbb. De mégis mennyi az annyi?
Mennyiből jön ki ma egy lagzi Magyarországon? Mennyire megerőltető 2026-ban megszervezni egy esküvőt?
A téma nemcsak újságíróként piszkálta a fantáziámat, hanem menyasszonyként is, aki maga is javában benne van az esküvőszervezésben.
A fenti kérdésekre természetesen nem létezik egyetlen helyes válasz: ahány páros, annyiféle megoldás – ráadásul, a tapasztalat azt mutatja, ha esküvőről van szó, a határ a csillagos ég. Vagy még inkább a fejüket házasságra adók pénztárcájának vastagsága.
Jegyespárok és szolgáltatók bevonásával próbáltuk kideríteni, hogy a 2026-os esküvői szezonban milyen kihívásokkal és árakkal szembesülhetnek a házasságra lépők.
Akiket felkerestünk, egyöntetűen azt mondták, a helyszín és a catering jelentik a legnagyobb kiadást, ezért a 24.hu új cikksorozatának első részének fókuszába is ezt a területet helyezzük.
De először: a vendéglista
Mielőtt rátérnénk a rendezvényhelyszínek széles tárházára, van az esküvőszervezésnek egy nulladik lépése: eldönteni, hogy nagyjából hány fővel tervezzük együtt ünnepelni a nagy napot. A násznép mérete nagyban befolyásolja a helyszínkeresést is.
A vendéglista összeállítását több oldalról lehet megközelíteni: van, aki csak a szívére hallgat, más a hagyományokat követi. Az általunk felkeresett menyasszonyok, vőlegények eltérő módon gondolkodtak.
- Flóra például azt meséli, hogy senkit nem szerettek volna megbántani, de családias esküvőt terveztek, így nem hívhattak meg mindenkit.
- Krisztina arról beszél, akadtak vendégeik, akik kizárólag a családi viszály elkerülése végett kaptak meghívót.
- Annáék ugyanakkor határozottak voltak: vőlegényével már a szervezés legelején megállapodtak abban, kiket szeretnének látni a vendégseregben, és ehhez tartották magukat.
Hány fős esküvők jellemzők ma Magyarországon?
A korábban gyakoribb, 150–200 fős lakodalmak helyett egyre több pár szervez kisebb, családiasabb esküvőt
– mondta el megkeresésünkre Nagy Csaba, a Semsei Gastronomy cégcsoporthoz tartozó Budapest Party Service catering-szolgáltató értékesítési igazgatója.
A szakember meglátása alapján öt évvel ezelőtt még sokkal gyakoribbak voltak a nagy, akár 250–300 fős lagzik – különösen a Covid utáni időszakban, amikor sok pár egyszerre pótolta az elhalasztott esküvőjét és a bezártság után minél több vendéget hívtak meg. Azóta viszont fokozatosan csökken a nagyszabású esküvők aránya, és ma már az intimebb, kisebb létszámú ünnepek dominálnak.
