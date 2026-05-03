Eltűnt két amerikai katona Marokkóban egy hadgyakorlaton

Road fromTan Tan to Tarfaya before storm,Morocco,North Africa,Nikon D3x
Getty Images
24.hu
2026. 05. 03. 21:50
Eltűnt két amerikai katona az Afrikai Oroszlán fedőnevű hadgyakorlaton Marokkóban – közölte vasárnap az Egyesült Államok hadseregének afrikai parancsnoksága (Africom) és a marokkói hadsereg.

A tájékoztatás szerint az amerikai, marokkói, valamint a hadgyakorlaton részt vevő partnerországok alakulatai légi, szárazföldi és tengeri keresőműveletet indítottak a dél-marokkói Tan Tan város térségében, a Cap Draá kiképzőlétesítmény közelében eltűnt katonák felkutatására.

A marokkói hadsereg szerint a két katonának egy sziklaszirtnél veszett nyoma.

Előzetes értesülések arra engednek következtetni, hogy a katonák beleeshettek az óceánba

– közölte egy amerikai védelmi tisztségviselő a Reuters hírügynökséggel. „Megerősíthetem, hogy az incidensnek nincs köze terrorizmushoz” – tette hozzá.

Afrikai Oroszlán

Az Afrikai Oroszlán az Africom legnagyobb éves hadgyakorlata, amelynek célja az amerikai erők, a többi NATO-tagállam és az afrikai partnerországok közötti együttműködés javítása. A gyakorlat idén április 27-től május 8-ig tart Ghánában, Marokkóban, Szenegálban és Tunéziában, több mint 40 országból mintegy 5000 katona részvételével.

