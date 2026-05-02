Csoda kellene, hogy ne az Inter nyerje a Serie A-t

2026. 05. 02. 21:43
Mairo Cinquetti / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Az olasz labdarúgó-bajnokság második helyén álló címvédő Napoli gól nélküli döntetlent játszott a 35. fordulóban a Como vendégeként, így

vasárnap az Internazionale már egy ponttal is aranyérmes lesz.

Pontazonosság esetén az egymás elleni eredmény rangsorol, amely alapján a nápolyiak jobbak ugyan, mivel hazai pályán 3-1-re legyőzték az Intert, Milánóban pedig 2-2-es döntetlen született. Ugyanakkor a kilenc pont különbség azt jelenti, hogy a címvédő csak abban az esetben lehet újra bajnok, ha mind a három mérkőzését megnyeri, miközben az Inter mind a négyet elveszíti.

Serie A, 35. forduló

Udinese-Torino 2-0 (1-0)

Como-SSC Napoli 0-0

