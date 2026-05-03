Megcsípte egy szúnyog a 12 éves Bélát, térdtől lefelé lebénult a lába

Thilina Kaluthotage/NurPhoto/AFP
2026. 05. 03. 08:11
Egy 12 éves fiút fél éve kezelnek az egyik fővárosi kórházban, miután lebénult egy, a rovar által terjesztett vírustól – derült ki a Blikk riportjából. Bélát egy szúnyogcsípésből származó vírusfertőzés miatt kezelik, ami gerincvelő-gyulladást okozott és mindkét lábát lebénította.

A nyugat-nílusi láz szúnyogcsípéssel terjed, és Magyarországon is jelen van, bár a fertőzések 80 százaléka tünetmentes, az esetek 1 százalékában súlyos következmények, akár bénulás is kialakulhat.

Béla édesanyja, Györgyi úgy emlékezett vissza a történekre: Bélát egy szúnyog csípte meg, ami akkor talán fel sem tűnt neki. Csakhogy nem sokkal később beütött a baj, ugyanis a versenyszerűen sportoló fiúnál hirtelen ijesztő tünetek jelentkeztek. Bélának térdtől lefelé lebénult a lába. Ezután napokig feküdt az intenzív osztályon, majd a Bethesda Gyermekkórház ideggyógyászati osztályára került, ahol azonnal meg is kezdték a kezelését.

Egy banális szúnyogcsípés miatt kialakult vírusfertőzés miatt Béla mindkét lába lebénult. A fertőzés mögött gerincvelő gyulladás állt

– mondta el a kórház közösségi oldalára feltöltött videóban Jakus Rita gyermekneurológus főorvos.

A rehabilitáció már a kezeléssel párhuzamosan elindult és immár fél éve tart. A fiúnak még lábmerevítőt kell húznia, a rehabilitációs foglalkozásokon tiszta erőből tekeri a szobabiciklit, ami egyre jobban megy neki és a tornákat is zokszó nélkül csinálja. Ma már ott tart, hogy nem csak járni, de futni is tud.

Ezreket fertőzhetett meg hazánkban a nyugat-nílusi vírus
Súlyos betegség főleg az idősebb korosztályt fenyegeti, a következő évtizedekben azonban súlyosbodhatnak a járványok. 

