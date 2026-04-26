Csodacsapattól a harmadosztályig 10 év alatt: hogyan bukhatott ekkorát a Leicester City?

Ez hihetetlen. Az egész város eljött, mindenki boldog, valami egészen különleges dolgot látunk. Nagyon, nagyon örülök én is. A csapat szívvel-lélekkel játszott, és az emberek megértették ezt. Köszönettel tartozunk nekik

– hálálkodott a meghatott Claudio Ranieri 2016. május 16-án, a Leicester City bajnoki parádéján.

A keletközép-angliai város ekkor már két hete mámorban úszott: május 2-án lett biztos, hogy megvan az 5000:1-hez adott aranyérem, 7-én Andrea Bocelli dalolt a King Power Stadionban, az utcai parádén pedig ingyenes koncertet adott Leicester legnagyobb bandája, a Kasabian. Minden kékbe borult, mindenki ünnepelte a bajnoki címet, melyre az idény elején annyi esélyt adtak, mint arra, hogy Elvist életben találják. A Leicester ismét megtanította álmodni a teljes futballvilágot.

2026. április 21. Leicester City–Hull City 2–2, a döntetlennel biztossá válik, hogy a házigazda – története során másodszor – kiesik az angol harmadik vonalba. A lelátóról üres székek ezrei néztek vissza a leicesteriekre, és, akik kimentek, azok is hangosan tudatták a csapattal, hogy mit gondolnak az idei teljesítményről.

Amikor a játékvezető lefújta a meccset, a drukkerek lehurrogták a játékosokat. Várja a csapatot a harmadosztály. Úgy, hogy tíz éve bajnoki címnek örülhetett, 2024/25-ben pedig még a Premier League-ben játszott.

Hogyan süllyedhet egy klub ilyen mélyre tíz rövid év alatt?