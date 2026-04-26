Csodacsapattól a harmadosztályig 10 év alatt: hogyan bukhatott ekkorát a Leicester City?

Caleb Okoli of Leicester City looks dejected after the Sky Bet Championship match between Leicester City and Queens Park Rangers at The King Power Stadium on March 14, 2026 in Leicester, England. (Photo by Michael Regan/Getty Images)
Teljes összeomlás: kiesett a harmadosztályba a Leicester City .
2026. 04. 26. 14:57
Angliában B hét van, tehát megint edzőt váltott a Chelsea (a BlueCo-nál elhatalmasodott teljes őrületnek már lassan hírértéke sem lesz), de a hét sztorija akkor is az, hogy egy évtizeddel a csodaszámba menő Premier League-győzelme után megpecsételődött a Leicester City sorsa. A Rókák történetük során csupán második alkalommal zuhantak le a harmadosztályba, két év alatt két osztályt estek lefelé. Történetük figyelmeztető mese is lehetne a szerencse forgandóságáról és a rossz döntések súlyos következményeiről.

Ez hihetetlen. Az egész város eljött, mindenki boldog, valami egészen különleges dolgot látunk. Nagyon, nagyon örülök én is. A csapat szívvel-lélekkel játszott, és az emberek megértették ezt. Köszönettel tartozunk nekik

– hálálkodott a meghatott Claudio Ranieri 2016. május 16-án, a Leicester City bajnoki parádéján.

A keletközép-angliai város ekkor már két hete mámorban úszott: május 2-án lett biztos, hogy megvan az 5000:1-hez adott aranyérem, 7-én Andrea Bocelli dalolt a King Power Stadionban, az utcai parádén pedig ingyenes koncertet adott Leicester legnagyobb bandája, a Kasabian. Minden kékbe borult, mindenki ünnepelte a bajnoki címet, melyre az idény elején annyi esélyt adtak, mint arra, hogy Elvist életben találják. A Leicester ismét megtanította álmodni a teljes futballvilágot.

2026. április 21. Leicester City–Hull City 2–2, a döntetlennel biztossá válik, hogy a házigazda – története során másodszor – kiesik az angol harmadik vonalba. A lelátóról üres székek ezrei néztek vissza a leicesteriekre, és, akik kimentek, azok is hangosan tudatták a csapattal, hogy mit gondolnak az idei teljesítményről.

Amikor a játékvezető lefújta a meccset, a drukkerek lehurrogták a játékosokat. Várja a csapatot a harmadosztály. Úgy, hogy tíz éve bajnoki címnek örülhetett, 2024/25-ben pedig még a Premier League-ben játszott.

Hogyan süllyedhet egy klub ilyen mélyre tíz rövid év alatt?

