„Nem vagytok méltók erre a mezre!” – tíz évvel a hihetetlen bajnoki cím után a harmadosztályig zuhant a Leicester

Plumb Images / Leicester City FC via Getty Images
2026. 04. 22. 09:07
Tíz évvel azután, hogy a futballtörténelem legvalószínűtlenebb bajnoki címét szerezte a Premier League-ben, a Leicester City kiesett az angol másodosztályból, a Championshipből.

A Hull City elleni 2-2-es döntetlen azt jelenti, hogy az utolsó előtti helyen álló Leicester két fordulóval a vége előtt hétpontos hátrányba került Tóth Balázs klubjától, a tabellán 21. Blackburn Roverstől.

A Leicester két idény alatt két osztályt zuhant, hiszen tavaly búcsúzott a Premier League-től, ősszel pedig már a harmadosztályban szerepel majd.

Ilyen korábban mindössze öt csapattal fordult elő.

„A kiesés sosem három-négy meccs eredménye, hanem egy komplett szezon teljesítményét tükrözi. Tanulnunk kell ebből, a klubnak pedig el kell fogadnia, hogy egy futballcsapat életútjához időnként ilyen szörnyű fejezetek is hozzátartoznak” – nyilatkozta Gary Rowett, a Leicester edzője.

142 év alatt eddig csak egyszer játszottak a harmadosztályban

A csapat 2009 óta először szerepel majd a harmadosztályban, és 142 éves történelme során mindössze a második idényét fogja a League One-ban tölteni. Nem csoda, hogy a csalódott és dühös szurkolók azt kiabálták a lefújás után a játékosoknak:

Nem vagytok méltók erre a mezre!

A Leicester a 2016-os bajnoki cím után 2021-ben FA Kupát nyert, majd a következő idényben az elődöntőig jutott a Konferencia Ligában. 2023-ban a csapat kiesett a PL-ből, de egyből vissza tudott jutni, a 2024-2025-ös idény végén azonban búcsúzott az élvonaltól, idén pedig a Championshipben folytatódott a vesszőfutás.

